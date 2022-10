Des élus recommandent la fermeture définitive de cinq piscines à Trois-Rivières

C'est donc un retour au scénario original dans ce dossier. Si le conseil approuve cette recommandation, les piscines ou bassins des parcs Jean-Perron, Anjou, des Chenaux, des Ormeaux et Jean-Béliveau n'accueilleront plus jamais de baigneurs.

À la suite d'une rencontre le 11 octobre dernier, le comité Animer et soutenir la communauté , composé des élus Luc Tremblay, Jonathan Bradley, Pascale Albernhe-Lahaie, Maryse Bellemare ainsi que de deux citoyens, a conclu qu'il fallait finalement les fermer.

Ce n'était toutefois pas une décision unanime; la conseillère Albernhe-Lahaie aurait voulu sonder la population avant d'émettre cette recommandation.

Selon le conseiller Tremblay qui préside ce comité, deux raisons expliquent ce changement de position. Des coûts de plus en plus élevés afin de les rénover et les mettre à niveau, ainsi que le faible achalandage.

« À un moment donné il faut se raisonner. L'achalandage n'est pas là, les piscines sont très peu achalandées sur le territoire. Et celles qu'on veut fermer sont les plus désuètes. On préfère les fermer et garder le budget pour autre chose. » — Une citation de Le conseiller Luc Tremblay

Le conseiller du district de Châteaudun soutient que le manque de sauveteurs a aussi penché dans la balance. En raison d'un manque de main-d'œuvre, la moitié des piscines de la Ville n'ont pas pu ouvrir l'été dernier.

C'est un autre chapitre dans ce dossier. Devant l'opposition de certains élus et organismes communautaires, le conseil avait finalement décidé à la fin mars 2022 d'injecter 630 000 $ par année durant trois ans pour les maintenir en vie. Or, s'il faut en croire Luc Tremblay, il ne devrait pas y avoir trop d'opposition cette fois-ci et selon lui, il faut investir davantage dans l'offre de piscines intérieures

Ce sont celles qui sont les moins utilisées qu'on souhaite fermer. On sait qu'il y a des piscines intérieures qui s'en viennent, dont celles du Cégep de Trois-Rivières et du Centre Jean-Noël Trudel. Ça va être plus pratique et les gens vont pouvoir s'en servir à l'année.

La recommandation devrait être présentée au conseil municipal avant l'adoption du budget 2023 qui devra trancher sur la question, une fois pour toutes.