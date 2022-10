Le Groupe Suroît poursuit la municipalité d’Upton pour 11 M$

Rappelons qu’un projet de règlement a été adopté par les élus en août dernier pour fixer la distance à respecter avec toute résidence à 240 mètres. Ils ont ainsi bloqué la voie au promoteur, à la grande joie des opposants au projet.

Le promoteur, le groupe Suroît, contre-attaque maintenant en Cour supérieure. Il réclame l'annulation de cette réglementation et 11 M$ à la municipalité d'environ 2000 résidents.

Je suis pas mal surpris. On avait déjà reçu une mise en demeure de 8,5 M$. Maintenant, c'est rendu à 11 M$. Évidemment, on va analyser le dossier, et puis on va remettre le tout dans les mains de nos procureurs , indique le maire d’Upton, Robert Leclerc.

Selon des résidents d’Upton, ce recours aux tribunaux demeure une mauvaise stratégie.

Tout l'argent et le temps qu'il va investir dans cette poursuite-là, il pourrait le mettre pour quelque chose de plus positif, comme trouver un endroit sécuritaire et plus socialement acceptable , croit la porte-parole d’Upton sans flamme, Nicolanne Sabourin.

Selon les opposants au projet, le site proposé, où transiteraient des wagons de train pour remplir neuf réservoirs enfouis de 341 000 litres chacun, n’est en effet pas acceptable.

École, futur CPE, commerces, il y a également des commerces, [...] le magasin général, une petite épicerie... On est une petite communauté, et même les pompiers sont dans cette zone-là , énumère Nicolanne Sabourin.

Les responsables du Groupe Suroît ont refusé la demande d’entrevue devant caméra de Radio-Canada, en précisant que le dossier se trouve actuellement devant le tribunal.

Par voie de communiqué, l'entreprise invite néanmoins la municipalité à revoir sa position dans ce dossier initié il y a 12 ans, ce que ne souhaitent pas les opposants, qui espèrent voir la justice pencher en leur faveur.

On trouve que ça ne répond pas du tout aux valeurs de notre communauté. On est fiers d'avoir fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et on ne regrette pas du tout d'en être là où on est aujourd'hui , souligne Nicolanne Sabourin.

Avec les informations de Jean-François Dumas