Une auteure albertaine pour enfants propulsée par une célèbre maison d’édition américaine

Après avoir publié avec succès deux livres pour enfants, Rahma Mohamed, 40 ans, cherchait un éditeur pour publier son troisième livre et atteindre un public beaucoup plus large. Avec l'autoédition, il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer , explique-t-elle.

Rahma Mohamed, qui écrit sous le pseudonyme de Rahma Rodaah, a eu alors la chance d’être remarquée par un éditeur de HarperCollins, une grande maison d'édition anglophone, lors d'un événement pour les auteurs noirs au plus fort du mouvement Black Lives Matter, en juin 2020.

En un mois, HarperCollins lui a proposé un contrat de deux livres.

Le premier ouvrage de cet accord, Dear Black Child, est sorti le 27 septembre. Il est disponible en ligne et dans les magasins à travers le Canada et les États-Unis. C'est vraiment surréaliste , confie-t-elle.

« Mon livre est disponible chez Chapters [au Canada et] chez Target, aux États-Unis. Des gens m'ont envoyé des photos [de mon livre exposé sur des étalages] de Walmart. Ce sont des endroits auxquels je ne pouvais tout simplement pas accéder en publiant à compte d'auteur. » — Une citation de Rahma Mohamed, auteure

Elle souligne l'importance que revêt, à ses yeux, le fait d'atteindre un public aussi large.

Au nom des Noirs et des musulmans

En tant que jeune immigrante au Canada en provenance de la Somalie, Rahma Mohamed dit avoir eu du mal à trouver des livres mettant en scène des personnages noirs et musulmans.

« J'ai senti qu'il y avait une lacune sur le marché de la représentation des enfants noirs et musulmans dans l'industrie du livre d'images. » — Une citation de Rahma Mohamed

Selon elle, ce manque de représentation a persisté même après qu’elle est devenue mère. Cela l’a motivée à écrire et à publier, en 2017, son premier livre intitulé Muhiima's Quest, qui a été inspiré par sa fille et écrit pour celle-ci.

Un an plus tard, elle publie Little Brother For Sale. Celui-ci lui a été inspiré par la rivalité fraternelle entre ses enfants.

Ces deux premiers livres étant publiés à compte d'auteur, ils n'étaient vendus qu'en ligne. Mme Mohamed explique avoir initialement choisi ce mode de publication afin de pouvoir mettre ses livres en marché immédiatement après en avoir terminé la rédaction.

Elle confie, par ailleurs, que son troisième livre, qu'elle dit lui avoir été inspiré par le fait de voir ses enfants grandir, avait besoin d'un public plus large, compte tenu du message qu'il véhicule : à savoir que les enfants noirs et musulmans sont aimés et importants.

J'ai senti que ce message était quelque chose qui devait être lu par beaucoup plus de gens.

Rahma Mohamed travaille actuellement sur son quatrième livre, Dear Muslim Child, qui sera également publié chez Harper Collins.

Sa sortie est prévue en mars 2024.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem