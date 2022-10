Un véhicule fonce dans un bâtiment et fait trois blessés à Ottawa

Les services d'urgence ont été appelés vers 15 h au laboratoire Dynacare situé au 750, croissant Peter-Morand.

Les trois blessés sont la conductrice du véhicule et deux personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l’immeuble. Ils ont tous été transportés à l'hôpital, selon les ambulanciers.

Parmi les victimes, un homme a subi des blessures sérieuses et a été transporté au centre de traumatologie. Son état serait stable et on ne craindrait pas pour sa vie.

Une femme qui était aussi à l’intérieur a, quant à elle, subi des blessures légères.

La troisième blessée est la conductrice du véhicule, une femme du troisième âge. Elle a subi des blessures légères.

Avec les informations de Maude Ouellet