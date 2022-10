La Ville de Baie-Comeau présente son plan d’action pour l’environnement

Les six grandes orientations du plan d’action en environnement 2022-2025 ont été présentées jeudi après-midi à l’hôtel de ville de Baie-Comeau. La réduction des gaz à effet de serre et le développement durable font partie des 65 actions de ce plan.

Ça reste une feuille de route. Est-ce qu’on va réussir à faire le tout d’ici 2025? Peut-être qu’on accusera du retard sur certaines actions , admet l'écoconseillère Julie Malouin en se gardant un droit de réserve.

La vision municipale en environnement est portée par Mme Malouin, en fonction depuis mai dernier pour ce poste nouvellement créé.

« Ambitieux mais réaliste, on le croit. » — Une citation de Julie Malouin, écoconseillère pour la Ville de Baie-Comeau

Le plan avait été approuvé lundi à l’unanimité par le conseil municipal.

Six grands enjeux du plan 2022-2025 : Réduction des gaz à effet de serre

Amélioration de la qualité du milieu de vie

Adaptation aux changements climatiques

Développement durable

Biodiversité

Participation citoyenne

À court terme, il est prévu par exemple, d'aménager des espaces verts, d'analyser la flotte de véhicules municipaux qui sont en fin de vie utile pour les changer par des véhicules électriques, de réduire la distribution d'imprimés publicitaires et d'améliorer l'offre en transport collectif et actif.

Lundi dernier, lors de la séance du conseil municipal, des étudiants ont déposé une pétition pour un meilleur accès au transport en commun. Environ 160 signataires demandent entre autres que les heures de services soient rallongées et que davantage d’arrêts d’autobus soient mis en place.

La Ville de Baie-Comeau n’a pas chiffré ses stratégies environnementales. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Participation citoyenne

Le plan prévoit également que les citoyens et les entreprises fassent partie des discussions pour proposer des stratégies et les mettre en œuvre. Julie Malouin croit qu’il y a une volonté d’en faire plus pour l’environnement dans la communauté.

On a de très bons partenaires, comme la Régie de gestion des matières résiduelles qui travaille en ce moment à aller rencontrer les commerçants, aller rencontrer les industries pour les encourager à adopter de meilleures pratiques , explique l’écoconseillère.

La Ville de Baie-Comeau n’a pas chiffré ses stratégies environnementales, mais compte aller chercher des subventions pour mettre en œuvre certaines actions.