Mort d’Olivier Bruneau : des discussions avaient eu lieu pour fermer le site dû à la glace

À peine arrivé sur le chantier, Michael Lwow, qui travaillait depuis 18 ans pour le promoteur Claridge Homes, est informé de la chute de glace sur le travailleur Anthony House par le responsable de la santé et de la sécurité au travail, Michel Thériault.

Je me souviens d’avoir appelé Shawn Malhotra [le chef des opérations de Claridge Homes] le lendemain pour lui dire de considérer de fermer le site jusqu’au printemps , a raconté Michael Lwow, qui assumait le rôle de superviseur sur le chantier à ce moment-là.

L'accident impliquant Anthony House n’avait pas causé un branle-bas de combat, se souvient M. Lwow. Aucune ambulance n’avait dû se déplacer. En revanche, dans ma tête, je me suis dit que tout cela devient fou , a-t-il fait valoir.

Olivier Bruneau est mort sur un chantier à Ottawa, le 23 mars 2016 (archives). Photo : Facebook

C’est à ce moment-là ou le lendemain qu’il a communiqué avec le ministère du Travail de l'Ontario afin d'obtenir leur assistance . Michael Lwow a affirmé n’avoir jamais vu autant de glace sur une paroi au cours de sa carrière. Un inspecteur est venu sur les lieux un ou deux jours plus tard, selon son souvenir.

Je lui ai raconté ce que je savais , a dit M. Lwow, qui n’avait pu se déplacer au fond du chantier en raison de sa condition médicale à l’époque. Je me souviens de l’avoir raccompagné à son camion et lui avoir demandé ce qu’on devrait faire à propos du mur sud. Je lui ai dit que nous envisagions la possibilité de fermer le chantier, en raison de telles conditions. Il m’a répondu que nous n’avions pas besoin d’aller aussi loin , a-t-il enchaîné lors de son témoignage, jeudi.

De la glace s'accumulait sur les murs du chantier de construction où Olivier Bruneau a perdu la vie. Photo : Bureau du coroner en chef et Service de médecine légale de l’Ontario

La recommandation de l’inspecteur était d’établir un périmètre de sécurité à l'aide d'une clôture, à trois mètres du mur sud.

Or, Michael Lwow a dit qu'il aurait plutôt proposé un espace de 4,5 mètres. Le travailleur Anthony House se tenait à neuf mètres du mur quand le morceau de glace l’a frappé, s’est rappelé précisément Léo Simard, superviseur pour Bellai Frères Construction lors de son témoignage du 18 octobre dernier.

Michael Lwow a ajouté que tous les travailleurs avaient été informés de la consigne de ne traverser ce périmètre sous aucune considération.

Une question de coûts, selon Pietro Bellai

Le président de Bellai Frères Construction de l'époque, Pietro Bellai, a craqué lors de sa comparution à l’audience du coroner sur la mort d'Olivier Bruneau, jeudi.

Nous traitons tous nos employés comme de la famille , raconte Pietro Bellai, la voix nouée par les sanglots. Ça a été très difficile et c’est pour cela que nous voulions faire partie de cette enquête .

Bellai Frères Construction était un sous-traitant pour Claridge Homes au moment de la mort d’Olivier Bruneau. À l'heure actuelle, l'entreprise compte près de 800 employés à travers l’Ontario et travaille sur 26 projets en même temps, a soutenu M. Bellai.

Le président de Bellai Frères Construction, Pietro Bellai, dit avoir mis en place de nombreuses mesures pour améliorer la santé et la sécurité au travail (archives). Photo : Radio-Canada

À la fin du mois de février 2016, Pietro Bellai est convoqué à un rendez-vous au chantier, après avoir su que Claridge Homes souhaitait cesser les mesures pour retirer la glace sur le chantier .

La glace était une source d’inquiétude pour moi. S’ils arrêtaient de l’enlever, je voulais être impliqué dans la décision , a-t-il indiqué lors de son témoignage. La seule façon d’enlever la glace de manière efficace était avec Clean Water Works .

« Nous avons répondu que s’ils décidaient de cesser d’enlever la glace, nous n’aurions d’autre choix que de quitter le chantier. » — Une citation de Pietro Bellai, président de Bellai Frères Construction

Selon lui, il s’agissait d’une question de coûts pour Claridge Homes. Je me rappelle l’entendre dire que ce processus était un peu futile puisque la glace revenait tout le temps , a-t-il indiqué lors de son témoignage.

C’est ce qui arriva quelques jours plus tard : lorsque les travailleurs de Bellai Frères Construction eurent fini de travailler sur les autres murs du chantier, ils ont quitté les lieux pour quelques jours , a raconté M. Bellai.

Ce dernier n’a cependant pas été en mesure de donner un nombre de jours précis, en réponse à une question posée par le père d’Olivier Bruneau, Christian Bruneau.

L’équipe de Bellai Frères Construction ne reviendra que lorsque la glace aura fondu sur les murs du chantier.

Des températures plus clémentes avaient été enregistrées dans la région, si bien qu’il ne restait plus de glace sur les parois vers la mi-mars. Pietro Bellai se souvient même d'avoir pris une photo le 14 mars, où il dit avoir constaté l’absence de glace sur les murs.

Ce n’était que quelques jours avant l'événement tragique, la mort d'Olivier Bruneau.

Une leçon pour Bellai Frères Construction

Depuis la mort d'Olivier Bruneau, en mars 2016, Pietro Bellai dit avoir introduit de nombreuses nouvelles mesures de santé et de sécurité au travail.

Nous avons arrêté plus de six projets depuis l’incident en raison de glace sur les murs. Nous avons embauché un directeur de la santé et de la sécurité au travail, en plus de deux coordonnateurs qui inspectent tous nos chantiers. Nous avons maintenant une liste de contrôle concernant la surveillance de la glace , a-t-il énoncé.

Nous voulons changer ce qui a causé la mort d’Olivier Bruneau, a déclaré M. Bellai.

Qui plus est, la compagnie dit également avoir désormais mis en place un nouveau protocole de recrutement et de formation de ses nouveaux employés.

Lorsqu’il y a une main verte sur le casque d’un travailleur, les autres doivent le traiter comme s’il s’agissait de leur propre fils ou de leur propre fille , a lancé Pietro Bellai. Les jeunes travailleurs doivent aussi effectuer plusieurs semaines de formation, afin de se familiariser avec l’équipement avant d’aller travailler sur un chantier.

Christian Bruneau se tient sur les rives du lac Dow à Ottawa en janvier 2022. La tour Claridge Icon en arrière-plan est l'endroit où son fils Olivier Bruneau a été tué, en 2016, alors qu'il travaillait à sa construction (archives). Photo : Radio-Canada

Était-il prudent de penser que le chantier était sécuritaire sur la seule base de l’évaluation du ministère? a demandé M. Bruneau à M. Bellai, jeudi, lors des audiences de l'enquête du coroner.