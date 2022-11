Qui suis-je?

Je suis né à Trois-Rivières et j’ai grandi sur l’autre rive du Saint-Maurice, au Cap-de-la-Madeleine, à l’ombre du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap et de la Kruger-Wayagamack. J’ai étudié, à Québec et à Montréal, la biologie, la philosophie, la photographie, le cinéma et les lettres. J’ai été hockeyeur, camionneur, col bleu, menuisier, syndicaliste, grutier, éleveur de chevaux et bien d’autres choses… Je suis maintenant un père au foyer, ermite bibliophile et scribe de sous-sol, étudiant en psycho à temps partiel et chercheur de paix intérieure.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Face à l’absurde, à l’horreur, à la souffrance, à la mort aléatoire, à l’ombre envahissante, j’essaie de combattre l’apathie et le désespoir pour que jaillissent une certaine lumière, une quelconque forme de joie, de vérité, de félicité.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Boutcha, Irpin, Azovstal. Rien à ajouter. Sauf Slava Ukraini! ( Gloire à l’Ukraine! )

Les premières lignes

« Le jaune et le bleu





Aux champs le soleil



Dans le ciel la mer



Le dos dans les balles à genoux



La nuque aux liens des mains



Tout ceci



Rien de cela » — Une citation de Extrait de La gloire d'autrui, de David Barrette

