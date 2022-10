Hommage à une étoile montante du soccer, décédée dans l’accident de voiture à Saint-Vital

David Bunguke a porté le maillot de la province lors des derniers Jeux du Canada, qui se sont déroulés l'été dernier à Niagara en Ontario. Sur la scène locale, il a porté les couleurs de plusieurs clubs, dont le club de soccer Bonivital.

Un membre impliqué dans la communauté soccer comme fondateur de la Coupe d'Afrique des nations du Manitoba, Gode Katembo a eu la chance d'assister à ses prouesses sportives dès son plus jeune âge et agissait auprès de lui comme mentor. Il le connaissait depuis plus de 10 ans.

C'était un joueur très talentueux. Il était voué à un bel avenir. On avait ensemble déterminé où il allait jouer au soccer par la suite que ça soit à l'université ou au collège. Il avait déjà obtenu une bourse d'étude , raconte-t-il.

« Quand David était sur le terrain, c'était un joueur qui changeait le cours d'un match. Tu voulais gagner, il fallait mettre David sur le terrain. Il était respecté de ses coéquipiers et des adversaires. » — Une citation de Gode Katembo, fondateur de la Coupe d'Afrique des nations du Manitoba.

David Bunguke avait obtenu son diplôme au mois de juin au Collège Louis-Riel. Il s’est donné une pause scolaire pour se concentrer sur son entraînement sportif.

M. Katembo décrit David Bunguke comme un être au grand cœur.

David était un être extraverti. Il était aimé par plusieurs sur le terrain et en dehors. Il était toujours là pour aider ses amis. Quand on avait besoin de lui, il était toujours là , témoigne M. Katembo.

David laisse dans le deuil ses parents ainsi que ses quatre sœurs.

Les membres de sa famille se souviennent d'un garçon rayonnant, plein d’entrain, de joie de vivre et qui avait de grands projets d’avenir. Il voulait jouer au soccer au niveau international, indique son père.

Nous avons beaucoup de souvenirs sur lui parce qu’il était un seul garçon dans la famille. Nous sommes très à l’agonie de perdre David. Il avait beaucoup d'amis de toutes les cultures , raconte John Bunguke.

La famille de David Bunguke pleure sa disparition et se souvient de lui pour sa joie de vivre et son entrain. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Son oncle, Daniel Dagabuka souligne son attachement à sa culture africaine et à la francophonie manitobaine.

Il aimait beaucoup la famille. Il parlait toujours le swahili. Il n'a pas dévié de la coutume. Il était un modèle pour ceux qui venaient derrière lui et pas seulement les jeunes de la famille restreinte , souligne-t-il.

Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied pour soutenir la famille du disparu.

Par ailleurs, le conducteur de la voiture de 18 ans impliqué dans l'accident se trouve maintenant dans un état stable, selon la police de Winnipeg.

La police de Winnipeg poursuit aussi son enquête, mais selon les premiers éléments laissent croire que la vitesse serait en cause.

Avec les informations d'Alexia Bille et de Chantallya Louis