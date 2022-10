Le candidat jugé inéligible au conseil scolaire Viamonde soutient la décision du greffier

Joseph Frasca, le candidat au conseil scolaire Viamonde jugé inéligible, soutient la décision du greffier de Toronto et espère que la communauté francophone puisse trouver un conseiller scolaire plus qualifié pour les représenter. L’autre candidate compte pour sa part toujours se présenter lors de l’élection partielle.

Joseph Frasca pousse un soupir de soulagement à la suite de la décision du greffier de Toronto.

Je suis soulagé. Si c’est ce que les parents veulent, je suis heureux pour eux , lance-t-il.

L’ex-candidat a été jugé inéligible parce qu’il n’est pas titulaire du droit à l’éducation en français en Ontario. Joseph Frasca était un des deux candidats, avec Amina Bhaiyat, qui se présentait dans la circonscription 3 du Conseil scolaire Viamonde malgré le fait qu’ils ne parlaient tous deux pas français.

Je voulais me présenter pour être conseiller scolaire dans mon quartier, et même si je suis anglophone, je suis au courant des enjeux de la communauté de Viamonde , explique M. Frasca.

Il avoue cependant qu'il n'avait pas compris qu’il n’était pas éligible.

« J’espère que la Ville va être plus claire dorénavant au sujet des critères pour se présenter comme candidat à une élection du Conseil scolaire Viamonde. » — Une citation de Joseph Frasca

Je ne me serais pas présenté si j’avais su que je n’étais pas éligible , explique-t-il.

Pourquoi ne s’est-il pas informé avant de se présenter? Selon lui, il n’avait pas le temps de le faire avant de poser sa candidature, chose qu’il a faite lors de la dernière journée de nomination.

Ce résultat est le meilleur pour tout le monde. Je ne crois pas que ça aurait été juste de me retirer avant ça, dit-il. Cela aurait laissé la communauté avec mon adversaire dans cette course et je crois que j’étais le meilleur candidat des deux.

Une élection partielle à prévoir

Selon le greffier de Toronto, l'élection dans cette circonscription scolaire est donc annulée et une élection partielle aura lieu prochainement. Pour le moment, aucune date n’a été fixée.

Joseph Frasca ne pourra pas se présenter, mais l’autre candidate, Amina Bhaiyat, qui ne parle pas français non plus, compte le faire.

Je suis déçue de la situation, mais s’ils font une autre élection, je vais me présenter à nouveau , lance-t-elle.

Son éligibilité a été remise en question par des parents de la communauté de Viamonde, bien que Mme Bhaiyat affirme que sa fille a fréquenté une école francophone à Montréal alors que sa famille y habitait.

Plusieurs parents de Viamonde, comme Marie Miller-Guillot, assurent qu’elle ne sera pas la seule candidate à se présenter.

Il y a au moins 5 ou 6 parents qui sont prêts à se présenter, dit-elle. La mobilisation des parents est au rendez-vous et il n’y aura pas de problèmes lors de l’élection partielle.

De son côté, Cameron MacLeod constate que la pandémie est un facteur qui a fait que les parents de Viamonde ont manqué de vigilance dans ces élections scolaires.

« On se sentait en sécurité, on croyait qu’un francophone se présenterait. » — Une citation de Cameron MacLeod

Il manquait d’énergie de la part des parents et nous nous sommes dit, "on va voir comment ça va se passer", et ça, ça peut être dangereux , explique-t-il.

Mais le résultat de cette affaire, selon M. MacLeod, c’est que plusieurs parents et membres de la communauté de Viamonde sont plus engagés qu’auparavant.

On a baissé nos gardes, dit-il, mais ça ne se reproduira pas.

Avec les informations de CBC