Quatre ans après la sortie de l’album Beaucoup de plaisir, Les Trois Accords se plaisent toujours autant à jouer de la musique ensemble, comme en témoigne la sortie vendredi de Présence d’esprit, un septième opus vaguement inspiré du hip-hop des années 90 et d’anecdotes ayant marqué l’adolescence des membres du groupe.

Pour le réaliser, les artisans de J’aime ta grand-mère et de Saskatchewan se sont retrouvés ponctuellement dans une grosse maison [louée] qui faisait un peu peur , histoire de passer du temps ensemble, regarder des films et faire de la bouffe , explique le leader de la formation Simon Proulx.

À chaque rencontre, le groupe a travaillé sur quelques-unes des dix chansons de l’album, sans avoir de plan précis.

On s'est mis à tripper sur des sonorités hip-hop des années 90 , se rappelle le chanteur, sans trop savoir pourquoi. Ça a teinté un petit peu l’affaire, mais chaque chanson a sa personnalité. Il n’y a pas eu d’effort pour [unifier] tout ça.

Les membres du groupe connu pour ses chansons décalées ont également été inspirés par les anecdotes de leur adolescence.

Ce sont des affaires qui sont arrivées à du monde qu’on connaît et qui nous ont inspirés pour l’album. Probablement que ça paraît qu’on se souvient de ça avec un petit sourire. Je ne sais pas si c’est ça, le "truc", mais ça fait partie de l’album , dit le chanteur.

Une collection de chanson

Présence d’esprit, c’est surtout une collection de chansons , estime Simon Proulx.

Le liant entre tout ça, peut-être qu’on va le comprendre un jour, mais pour le moment on ne le comprend pas. On a aucune idée de ce qu’on a fait , dit-il, avec son humour pince-sans-rire habituel.

Le liant, c’est peut-être Gus van Go, éternel partenaire du groupe et réalisateur de Présence d’esprit, qui a l’habitude de mettre de l’ordre dans les propositions des Trois Accords.

Une dynamique à cinq efficace, selon Simon Proulx, et qui n’empêche pas pour autant le groupe de ralentir la cadence à l'occasion pour essayer de nouvelles affaires, de nouveaux instruments, et apporter de nouvelles influences . Ça nous déstabilise à chaque fois, ce qui est fun et inspirant , dit le chanteur.

«Présence d'esprit» est le septième opus du groupe formé en 1997. Photo : Facebook/Les Trois Accords

Retrouver la route

Quand la pandémie a été déclarée, Les Trois Accords étaient en pleine tournée.

Après cet arrêt forcé, Simon Proulx avoue avoir hâte de retourner sur la route. On s’est rendu compte à quel point on était chanceux et à quel point c’était le fun de faire ce qu’on fait.

D’autant plus que les tournées des Trois Accords ne sont vraiment pas très éreintantes, et vraiment très le fun , estime l’artiste. Les membres du groupe ont l’occasion d’aller se ressourcer dans leur Drummondville natal régulièrement.

« Y’a pas mal juste de bons côtés à faire des tournées au Québec comme ça. » — Une citation de Simon Proulx, chanteur des Trois Accords

Le chanteur promet aussi une nouvelle facture visuelle pour la tournée Présence d’esprit. C’est pour ne pas que les gens soient mélangés, et qu’ils pensent qu’ils sont peut-être dans un spectacle d’il y a cinq ans , dit-il, sourire en coin.

Les Trois Accords en prestation à l'émission «Bonsoir bonsoir» en 2021. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Les Trois Accords seront en spectacle le 27 octobre à Montréal, avant de prendre la route en janvier avec des concerts à Saint-Hyacinthe, Saint-Eustache, Waterloo, Mont-Tremblant et Saint-Casimir.

Présence d’esprit propose 10 chansons, dont Piscine hors terre, qui est sortie en août. L’album complet paraît vendredi sous l’étiquette La Tribu.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.