La Gaspésie laisse la chance au coureur à Maïté Blanchette Vézina

La nomination de la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, comme ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, suscite diverses réactions. Elle prend aussi les commandes du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ce qui fait toutefois craindre à certains un manque de disponibilité pour les dossiers régionaux.

Le préfet de la MRC Avignon et président de la Table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, se dit satisfait de ce choix. Elle a une connaissance du monde municipal et de la région, commente-t-il. Et je la personnellement alors ça facilite les choses d'avoir déjà des contacts. En tant qu'ancienne élue municipale plusieurs maires la connaissent aussi.

« Je suis convaincu qu'on va pouvoir rapidement faire avancer nos différents dossiers régionaux avec elle. » — Une citation de Mathieu Lapointe, préfet de la MRC Avignon et président de la Table des préfets de la Gaspésie

Avec deux députés caquistes qui sont sur le territoire et une ministre responsable de la région, je pense qu'on a de bons outils pour faire valoir nos préoccupations, pour faire avancer et cheminer nos dossiers politiques régionaux , ajoute M. Lapointe.

Le maire de Carleton-sur-Mer, préfet de la MRC Avignon et président de la Table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Il se dit aussi soulagé de voir que les ministères de la Forêt et celui des Parcs soient scindés.

Je pense qu'il y a une cohérence là à scinder ces deux éléments-là, estime-t-il. Ce sont des enjeux qui sont vraiment différents. Comme région avec un potentiel forestier, ça demeure pertinent pour nous.

Daniel Côté fait confiance à la nouvelle ministre

Quant à Daniel Côté, maire de Gaspé, préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), il accueille aussi favorablement cette nouvelle ministre responsable de la Gaspésie et des Îles.

Comme Mathieu Lapointe, il la croit digne de confiance. Avec les députés Stéphane Sainte-Croix et Catherine Blouin, elle sera bien alimentée pour les dossiers, juge-t-il.

Il estime toutefois qu’il aurait été pertinent d'avoir un ministre délégué aux Pêches.

Joël Arseneau prêt à collaborer

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, trouve aussi dommage que la région n'ait pas de ministre spécifique, mais compte se mettre au travail avec Mme Blanchette Vézina dès que possible.

C’est au moins une présence au Bas-Saint-Laurent, souligne-t-il. On va certainement lui offrir toute notre collaboration et lui souhaiter bonne chance. Elle a quand même des responsabilités qui collent à la réalité de la région alors c’est clair qu’on va travailler en collaboration avec elle.

L’ex-députée de Gaspé déçue

L’ex-députée de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, se dit déçue de voir que la région n’ait pas de ministre spécifiquement attitré, rappelant que la ministre Marie-Ève Proulx avait trois grandes régions sous sa gouverne lors de la précédente législature.

« Ça ne fonctionne pas quand on donne toute cette responsabilité-là, cette grandeur de territoire à une seule et même personne. Ça n'a pas fonctionné dans le passé et malheureusement, on répète cette même erreur-là. » — Une citation de Méganne Perry-Mélançon, ex-députée de Gaspé

Plusieurs élus municipaux étaient sortis publiquement pour demander qu'on ait un ministre qui vient de la Gaspésie , ajoute-t-elle.

Maïté Blanchette-Vézina est aussi ministre responsable de la Forêt et des Ressources naturelles. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Comme Mme Perry-Mélançon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, laisse la chance au coureur, mais dit craindre que sa disponibilité soit moins grande avec l'ajout de la responsabilité du Bas-Saint-Laurent, des Ressources naturelles et de la Forêt.

Il rappelle qu’il y a beaucoup d'attentes de l'industrie forestière, des propriétaires de lots boisés notamment. Il cite aussi l’enjeu de la tordeuse des bourgeons d'épinette.

Craintes d'un manque de disponibilité de Pierre Fitzgibbon

Par ailleurs, Pascal Bérubé s’inquiète du fait que le ministre responsable du développement régional, Pierre Fitzgibbon, soit aussi responsable de la métropole.

J'aurais préféré que le ou la ministre responsable du développement régional soit issu d'une région comme la nôtre pour comprendre les enjeux, commente le député. Ça envoie un drôle de message pour le développement régional, pour la sensibilité qu'on doit avoir à l'égard de nos enjeux qui nous sont propres. Ceci étant dit, on laisse la chance au coureur, mais il y a des attentes importantes pour notre région.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon, de Bruno Lelièvre et de Marie-Christine Rioux