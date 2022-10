Saguenay constate une contamination d’E. coli dans la rivière aux Sables

La Ville, le ministère de l’Environnement et l’Union des producteurs agricoles (UPQ) tentent de trouver des solutions pour éliminer la contamination, qui pourrait provenir en majeure partie de l’agriculture.

Depuis deux ans, un taux anormal de contamination à la bactérie E. coli préoccupe les autorités municipales dans le cours d'eau qui est un véritable attrait au centre-ville de Jonquière.

La situation est prise au sérieux puisqu’une prise d’eau située dans la rivière alimente l’usine de filtration de Jonquière.

Des échantillonnages réguliers réalisés par Saguenay ont permis de déceler un degré anormalement élevé de la bactérie. Il n’a cependant pas été possible d’obtenir ces données de la part de la Ville ou du ministère de l’Environnement.

Il faut comprendre que la rivière aux Sables traverse, entre le lac Kénogami et le centre-ville de Jonquière, des zone agricoles. C’est déjà arrivé par le passé qu’on trouve des traces d’E. coli. Ceci dit, depuis 2020, il y a une hausse qui a été constatée. Cette situation-là a immédiatement été signalée au ministère de l’Environnement et ça fait deux ans que la Ville travaille en collaboration avec le Ministère pour trouver la source de cette contamination , a révélé Dominic Arseneau, conseiller en relations médias à Saguenay.

Le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau. Photo : Radio-Canada

Les pics de contamination ont normalement lieu en avril-mai, au cœur de l’été et tard en automne, toujours selon Dominic Arseneau.

Même si l’usine de filtration alimente des milliers de foyers de Jonquière et d’Arvida en eau, la Ville assure qu’il n’y a aucun danger pour la population. Les installations, rénovées en 2016, sont dotées d’équipements de filtration à la fine pointe de la technologie, qui font en sorte que l’eau acheminée dans les conduits d’aqueduc est propre à la consommation.

L’E. coli, on ne le retrouve que dans l’eau de la rivière. Une fois que l’eau est entrée dans l’usine pour être filtrée, elle est surveillée en continu. Si elle était contaminée à l’E. coli qui serait distribuée par cette usine-là que les gens consommeraient en ce moment, on le saurait parce qu’il y aurait vraiment beaucoup de monde malade , a poursuivi Dominic Arseneau.

Le ministère de l’Environnement n’a pas voulu accorder d’entrevue. Toutefois, dans un long courriel acheminé par l’un des ses porte-parole, il est indiqué que de façon générale la contamination récente par des matières fécales humaines ou animales représente la principale source de pathogènes dans l’eau potable .

Le Ministère précise que les coliformes et l’E. coli servent d’indicateurs pour mesurer le degré de pollution et la qualité de l’eau de surface et d’eau potable.

La contamination pourrait provenir de fosses septiques et de rejets d’eaux usées mal traités, de lessivage de fumiers animaux, d’eaux de ruissellement ou d’animaux domestiques ou sauvages

Il est indiqué également que tous les coliformes ne sont pas nécessairement d’origine fécale et qu’ils peuvent provenir d’eaux enrichies en matière organique comme les effluents industriels ou de la transformation alimentaire .

La contamination n'est pas visible à l'oeil nu et la présence de la bactérie E. coli a été détectée lors de tests routiniers. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

L’ UPA régionale collabore avec le Ministère et la Ville et a rencontré les producteurs. La sensibilisation et la prévention sont de mise.

Le ruisseau qui remonte dans le secteur du rang Saint-Benoit a été identifié par la Ville de Saguenay pour travailler dans le cadre de notre projet. On a travaillé avec nos producteurs à réaliser des diagnostics des bandes riveraines et à essayer de voir comment on pouvait rendre les bandes riveraines plus étanches aux divers fumiers, aux composantes de sol et aux matières fertilisantes qui peuvent se retrouver dans les champs , a mentionné Lise Tremblay, directrice régionale à l’Union des producteurs agricoles.

La Ville de Saguenay est propriétaire du parc de la Rivière-aux-Sables, où elle loue des embarcations nautiques l’été. Malgré la présence de la bactérie E. coli dans la rivière en période estivale, elle n’entend pas interdire la baignade.