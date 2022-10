Fierté des proches de Kateri Champagne Jourdain à sa nomination historique

Lorraine Champagne Jourdain ne manque pas non plus de souligner le caractère historique de la nomination de sa fille au poste de ministre de l’Emploi et responsable de la région de la Côte-Nord. Moi ça, ça m'émerveille, dit Mme Champagne Jourdain... De voir que les gens de la Côte-Nord, innus et allochtones, ont élu une Innue… Quel pas en avant!

« C'est énormément de plafonds de verre, l'un après l'autre, mais on est habitués de voir Kateri faire ça. On est habitués de la voir traverser, défoncer des murs ou des plafonds de verre. » — Une citation de Lorraine Champagne Jourdain

La mère de la nouvelle ministre est bien sûr fière de sa fille. Elle est aussi fière de voir les siens maintenant représentés par une femme à Québec. C'est une autochtone et une Innue, surtout. On est contents de ça , dit-elle.

Lorraine Champagne Jourdain souligne le long engagement de sa fille pour sa région. Enfin, dit-elle, la Côte-Nord va rentrer tous les matins au Conseil des ministres.

La mère de Kateri Champagne Jourdain, Lorraine Champagne Jourdain, chez elle, lors de l'annonce de la composition du cabinet des ministres, le 20 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

L’emploi, un ministère qui sied à la nouvelle députée

Le poste de ministre de l’Emploi, scindé avec celui du Travail et de la solidarité sociale obtenu par Jean Boulet, lui sied bien à Kateri Champagne Jourdain selon ses proches.

« C’est vraiment une excellente nouvelle. C’est que du positif et je pense qu’on va avoir de belles surprises dans les prochaines années. » — Une citation de Josée Leblanc, propriétaire et fondatrice de la boutique Atikuss et amie de Kateri Champagne Jourdain

La femme d’affaires Kateri Jourdain Champagne est très impliquée… tout le monde la connaît ici dans la région , souligne Josée Leblanc, une amie et femme d'affaires de la Côte-Nord.

Josée Leblanc, propriétaire et fondatrice de la boutique Atikuss. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Même chose du côté du directeur général de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam, Ken Rock, qui est très heureux de la nomination. Le fait qu’il y ait une Innue, ça me parle. [...] Il y a des enjeux économiques pour les Premières Nations, pour les communautés au Québec, et je suis persuadée que Kateri va être capable de défendre nos intérêts , explique Ken Rock.

En plus de son poste à titre de directrice générale de Galeries Montagnaises entre 2017 et 2022, Kateri Champagne Jourdain a co-présidé la Chambre de commerce de Sept-Îles–Uashat mak Mani-utenam.

Au cœur de ses prochains mandats, la ministre devra entre autres tenter de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre, qui touche particulièrement la Côte-Nord.

Un leadership quasi filial

Lorraine Champagne Jourdain précise que sa fille s'inscrit dans une lignée de leaders autochtones, comme l'ont été son père, Walter Jourdain, et sa grand-mère paternelle, Blandine Jourdain.

« C’était des gens qui étaient très concernés par le bien commun. » — Une citation de Lorraine Champagne Jourdain

La mère de la nouvelle députée explique que son mari, aujourd'hui décédé, serait très ému, parce que le politicien dans la famille, c’est lui . Walter Jourdain a été un acteur important pour la Ville de Sept-Îles et auprès de sa communauté, Uashat mak Mani-utenam.

Lorraine Champagne Jourdain pose près d'une photo de son défunt mari, le père de Kateri Champagne Jourdain, Walter Jourdain. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Il a entre autres été le responsable du projet des Galeries Montagnaises, et en a été le président-directeur général pendant les 10 premières années. Kateri Champagne Jourdain a d’ailleurs succédé à son père à ce même poste.

La grand-mère paternelle de la nouvelle députée de Duplessis, Blandine Jourdain, a elle aussi joué un rôle crucial dans les relations entre autochtones et allochtones, selon Lorraine Champagne Jourdain. Elle a d’ailleurs été honorée à l’Assemblée nationale du Québec.

J’aurais pas pensé que ça devienne une de nos premières dames du Québec [...] Ma mission est remplie , souligne fièrement sa mère, Lorraine Champagne Jourdain.

« C’est ce que je me disais quand je la regardais, on ne sait pas toujours qui on élève! » — Une citation de Lorraine Champagne Jourdain

Avant l'élection du 3 octobre, la circonscription de Duplessis était occupée par le Parti québécois depuis les 46 dernières années.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin