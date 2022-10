Un accident d’autobus scolaire entraîne des pannes électriques à Sherbrooke

Quelques élèves étaient à bord de l'autobus au moment de l'impact. Une seule personne a été très légèrement blessée lors de la collision.

Celle-ci a provoqué le bris du poteau, ce qui a entraîné plusieurs pannes. Plus de 1000 clients situés dans le quadrilatère formé par les rues King Ouest, Frontenac, Belvédère Nord et des Grandes-Fourches Nord étaient ainsi privés d'électricité vers 16 h 45, ainsi que dans certains segments des rues Court, Bank, de Montréal, William et des Abénaquis.

Les feux de circulation sont également non fonctionnels, ce qui perturbe la circulation routière dans le secteur.

Le Service de police de Sherbrooke enquête sur les circonstances de l'accident.

Avec les informations d'Emy Lafortune