Marchand et Lehouillier satisfaits du nouveau Conseil des ministres

Au total, cinq élus provenant de la grande région de Québec ont été assermentés comme ministres dans le nouveau Conseil des ministres de François Legault jeudi.

Jonatan Julien devient ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

C'est une bonne nouvelle , dit le maire de Québec, Bruno Marchand. On se met au travail. [...] On va travailler avec M. Julien. Il y a des projets, vous le savez, on est ambitieux. On a besoin de lui. Il nous a promis sa collaboration, c'est positif.

Jonatan Julien a déjà œuvré comme élu à la Ville de Québec dans le passé sous l'administration de Régis Labeaume. Je pense que c'est un avantage. Je pense qu'il connaît la réalité des villes. Je pense qu'il connaît les défis auxquels la ville de Québec est préoccupée. Je pense qu'il connaît l'importance de ce défi [...] et l'urgence de ces défis , ajoute le maire Marchand.

La nomination de Jonatan Julien au titre de ministre de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg à l’Assemblée nationale est un bon présage relativement aux dossiers les plus sensibles à la Ville de Québec, dont celui du tramway et celui du troisième lien, s'est réjoui Éric-Ralph Mercier, chef et seul élu de Québec 21 à l'Hôtel de Ville.

Éric Caire, de son côté, conserve son titre de ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

La Ville de Lévis enchantée

Geneviève Guilbault a été nommée ministre des Transports, ce qui enchante le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Mme Guilbault a déjà cette vision d'ensemble au niveau du développement de nos communautés. Elle a été la première dans la Commission de la capitale nationale à vraiment considérer l'ensemble du territoire dans ses interventions. Je pense que c'est drôlement intéressant.

Le nouveau député de Lévis, Bernard Drainville, prend les rênes de l’Éducation et devient ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches.

On a l'opportunité idéale pour créer cette [...] deuxième métropole au Québec [...]. C'est de bon augure pour passer à l'action. C'est intéressant de voir toutes les interconnexions qui vont pouvoir se développer [au sein] des deux grandes régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches , ajoute le M. Lehouillier.

Martine Biron, élue dans Chutes-de-la-Chaudière, devient ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.