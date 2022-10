Marc Séguin, graveur de mondes

D’un côté, le natif de la capitale a complété sa Suite Ottawa, exposée dans son entièreté à la Galerie Jean-Claude Bergeron jusqu’au 30 octobre.

De l’autre, il vient aussi de lancer son plus récent roman, Un homme et ses chiens, publié chez Leméac.

Chaque histoire, chaque motivation commande son canal. Je suis juste chanceux d’avoir ces deux choses-là pour aller dire ce que je veux dire , mentionne celui qui a grandi en Outaouais.

Un homme, une Suite

C’est en faisant le portrait de l’actrice et modèle new-yorkaise Evelyn Nesbit que Marc Séguin a entamé sans le savoir sa Suite Ottawa en 2009.

Intrigué par l’aura de ce premier personnage, le galeriste Jean-Claude Bergeron met l’artiste au défi de concevoir une série de 25 gravures à l’eau-forte représentant autant de femmes et d’hommes l’ayant influencé.

Au fil des ans, Marc Séguin a donc ainsi rendu hommage, à raison de trois ou quatre gravures à la fois, à 25 personnalités de tous les horizons.

Mark Rothko (à qui il voue un culte infini ), Jean Paul Riopelle et Paul-Émile Borduas relèvent de l’évidence, dans cette Suite. Ces derniers côtoient la poète Marie Uguay, l’écrivaine Gabrielle Roy, mais aussi Machine Gun Molly ou encore la danseuse, courtisane et espionne Mata Hari. Cette dernière et Evelyn Nesbit incarnent, aux yeux de l’artiste, les premières féministes contemporaines .

En fin de compte, chacune et chacun a contribué à nourrir l’esprit de Marc Séguin.

Après tout ça, je pense que c’est un témoignage de l’importance de l’art dans la vie pour quelqu’un , fait-il valoir. C’est une façon de dire merci, dans cette chaîne-là de gens et de pensées, qui ont éclairé ma voie.

Un homme, une fable

« Un homme et ses chiens » de Marc Séguin. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Avec Un homme et ses chiens, Marc Séguin signe une fable dans laquelle il est question de loyauté, de chasse, de l’Île d’Anticosti, mais aussi de la capacité, ou plutôt de l’incapacité, de son personnage à s’attacher aux femmes qu’il croise au gré des saisons.

Or, cet homme, qui demeure par ailleurs anonyme, n’est pas facile à aimer, reconnaît l’auteur.

Il se découvre lui aussi au fur et à mesure qu’on lit [...] jusqu’à un jour souhaiter, sans savoir qu’un jour ça existerait, que l’amour pourrait vraiment accoter son amour qu’il avait pour ses chiens, ailleurs, avec une autre personne.

Cette personne ne s’appellera pas Marie pour rien, découvrira également le lecteur en cours de route. Car en filigrane, il est non seulement question du rapport de l’être humain avec l’environnement, les animaux et la société, mais aussi de fuites par l’alcool, voire de consentement.

Par le biais de Clara, une autre femme filante dans l’existence de l’homme, l’écrivain questionne le milieu artistique et les effets de mode qui sont récompensés.

Entre le côté trash de certaines personnes auxquelles Marc Séguin rend hommage dans sa Suite Ottawa et celui de l’homme dans son roman se tendent des fils, entre pulsions de construction et de destruction, de vie et de mort, dans l’intérêt et le regard que le créateur lui-même pose sur ces élans.