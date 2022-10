Tuerie de 2020 en N.-É. : des enregistrements de la commissaire de la GRC rendus publics

La commission d'enquête sur la tuerie d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse a mis la main sur un enregistrement téléphonique de la plus haute dirigeante de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki.

Il s'agit d’extraits d’une conférence téléphonique enregistrée le 28 avril, neuf jours après la conclusion lors d’une tuerie qui a fait 22 morts à Portapique et dans les collectivités avoisinantes.

Ces extraits ont été mis en ligne jeudi après-midi sur le site Internet de la Commission des pertes massives, une enquête publique qui s’est terminée le mois dernier.

Dans cette réunion au téléphone, la commissaire Brenda Lucki s’entretenait entre autres avec Lee Bergerman, alors commandante de la GRC en Nouvelle-Écosse, le surintendant principal Chris Leather, le surintendant Darren Campbell et la directrice des communications stratégiques Lia Scanlan.

Brenda Lucki y évoque une conférence de presse donnée par la GRC quelques heures auparavant. On l'entend dire qu'elle s'attendait à ce que les détails sur les armes à feu utilisées par le tueur soient révélés au public.

Se disant frustrée et déçue, la commissaire dit dans cette conversation téléphonique avoir l'impression qu'on lui manque de respect.

Le 21 juin dernier, le Halifax Examiner avait publié des notes manuscrites prises par le surintendant Darren Campbell dans les instants suivant l’appel avec la commissaire Lucki. Ces notes avaient aussitôt soulevé des allégations d'ingérence politique dans une enquête policière.

Elles alléguaient que Brenda Lucki avait dit au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et au Cabinet du premier ministre que la GRC divulguerait des informations sur les armes à feu utilisées, dans le but de soutenir le projet de loi C-21 sur un contrôle accru des armes à feu.

J'ai tenté d'expliquer que personne n'avait l'intention de manquer de respect à qui que ce soit. Cependant, on ne pouvait pas divulguer l'information à ce moment-là. La commissaire a ensuite dit qu'on ne comprenait pas, que c'était lié à un projet de loi sur le contrôle des armes à feu qui augmenterait la sécurité des policiers et du public , écrivait Darren Campbell.

L'auteur de la tuerie ne détenait pas de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, comme l'exige la loi canadienne. Il a perpétré le massacre avec deux armes de poing (Ruger P89 et Glock 23), une carabine semi-automatique Colt et un Ruger Mini-14. Au moins trois de ces armes auraient été introduites au Canada illégalement, à partir des États-Unis.

Sur l’enregistrement publié jeudi, on entend aussi la commissaire Lucki se plaindre de n'avoir pas reçu la carte et la chronologie des événements d’avril 2020, alors qu'elle les avait promises au ministre de la Sécurité publique de l'époque, Bill Blair.

Des notes sur cette conversation téléphonique avaient suscité un débat à la Chambre des communes, l'opposition conservatrice accusant le gouvernement libéral d'interférence dans l'enquête de la GRC sur la tuerie.

Plus tôt cette année, Bill Blair et le premier ministre Justin Trudeau ont démenti toute interférence.