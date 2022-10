L’automne de tous les travaux sur le chemin de fer de la Gaspésie

Récemment, d’importants contrats ont été accordés. C’est le cas notamment du remplacement du pont de Port-Daniel-Gascons. D’autres comme le déplacement de la voie ferrée à Port-Daniel-Gascons sont sur le point de l’être.

Tous ces travaux devraient permettre à Transport Québec de respecter l’échéancier prévu, soit celui d’un rail complètement restauré jusqu’à Port-Daniel-Gascons en 2024.

À eux seuls, les deux chantiers de Port-Daniel-Gascons coûteront 28 millions de dollars.

Le chantier du remplacement du pont de Caplan-Saint-Siméon est en cours depuis le début de l’été. Le contrat a été accordé à une entreprise de Québec pour un montant de 8 millions de dollars.

Le ministère investit aussi 9 millions de dollars pour la réfection d’un pont qui enjambe la rivière Shigawake.

Éric Dubé est président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, préfet de la MRC de Bonaventure et maire de New Richmond. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie (SCFG), Éric Dubé, évalue que ce sera près de 100 millions de dollars qui auront été investis par le ministère des Transports dans la remise à neuf du rail d’ici la fin de l’année.

La prochaine étape sera de savoir quel sera l’échéancier pour Gaspé, indique M. Dubé. Il rappelle qu’en début 2023 normalement toutes les études nécessaires devraient avoir été réalisées et que Québec devrait alors être en mesure de donner un échéancier.

M. Dubé s’attend à ce que le ministère des Transports procède de la même manière soit en fixant la liste des travaux à effectuer et les moments où les appels d’offres devront être lancés.

De l’aveu du président de la SCFG , au cours des deux dernières années, il y a eu, de la part de Québec, un meilleur suivi de l’ensemble du projet.

Train de passagers

Au cours des prochains mois, la SCFG entend reprendre les discussions avec VIA Rail pour la reprise du transport de passagers jusqu’à New Richmond. On serait capable de ramener un train de passagers à très court terme jusqu'à New Carlisle. On va mettre beaucoup de pression à travailler aussi le gouvernement pour que VIA Rail puisse revenir le plus rapidement possible la journée où le rail va être réparé jusque là.

Un des enjeux pour la Société sera de pallier le départ d’un important client. L’entreprise LM Wind Power sera en mesure à partir de l’été prochain de transporter ses éoliennes par bateau dès la fin de la construction de la route qui doit relier le parc industriel des Augustines au port de Gaspé. On pensait que ça allait finir bien avant , commente M. Dubé.

Les pales d'éoliennes produites à Gaspé sont transportées par train à partir de la gare de New Richmond, mais ce contrat se terminera l'an prochain (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La Société de chemin de fer de la Gaspésie, qui doit renégocier le renouvellement de sa convention d’exploitation avec le ministère des Transports, indique que les discussions sont en cours avec le ministère.

On devrait avoir quelque chose à annoncer au début de 2023 aussi pour s'assurer la pérennité de la société de chemin de fer , indique Éric Dubé.

L’objectif pour la SCFG est de s’assurer qu’elle pourra conserver ses employés jusqu’à ce que le rail soit pleinement fonctionnel jusqu’à Port-Daniel. La Société pourra alors mettre fin au transbordement par camion entre Port-Daniel-Gascons et New Richmond ce qui viendra diminuer ses coûts d’exploitation.

Le contrat de service avec le ministère arrive à échéance en mars prochain.