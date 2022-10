Microsoft planche sur un magasin d’applications de jeux vidéo pour iOS et Android

Le géant de l’informatique Microsoft, qui est en processus d’achat d’Activision-Blizzard, développe discrètement une boutique de jeux vidéo mobiles Xbox pour les appareils d’Apple et de Google.

Microsoft avait déjà fait mention d’un magasin de nouvelle génération destiné aux jeux vidéo, mais de nouveaux détails ont été dévoilés dans des documents déposés auprès de l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA).

Le CMA est un organisme de régulation britannique qui enquête sur la récente acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft pour un montant historique de 68,7 milliards de dollars américains (86,4 milliards de dollars canadiens).

Selon les documents, Microsoft souhaite se développer davantage dans la branche des jeux vidéo mobiles, avec une plateforme et boutique Xbox offerte sur une poignée d’appareils différents, dont des téléphones intelligents et des tablettes.

Pour détourner les adeptes du Google Play Store et de l'App Store sur les appareils mobiles, il faudra toutefois modifier en profondeur leur comportement. Microsoft espère qu'en proposant des contenus connus et populaires, elle amènera les joueurs et joueuses à essayer quelque chose de nouveau , peut-on lire dans les documents.

Microsoft pourrait déjà s’appuyer sur les succès de Candy Crush de King, une propriété d’Activision-Blizzard, et de Call of Duty: Mobile afin d’espérer concurrencer l’App Store et le Google Play Store, boutiques sur lesquelles ces jeux font très bonnes figures.

Le jeu mobile «Candy Crush Saga» est l'un des plus populaires de la décennie. Photo : King

L’entreprise espère aussi se démarquer en permettant aux développeurs et développeuses de gérer leurs boutiques d’applications à même la plateforme mobile Xbox.

Microsoft compte aussi leur offrir la possibilité de détenir leurs propres services de paiement pour les achats effectués à l’intérieur des applications mobiles. Rappelons qu’Apple et Epic Games, l’éditeur du jeu Fortnite, se sont traînés devant les tribunaux notamment en raison de l’utilisation interdite d’un système de paiement intra-application comme moyen de contourner le versement à l’App Store des commissions jugées faramineuses.

Des bâtons dans les roues

Le géant de l’informatique devra toutefois s’armer de patience pour s’emparer du marché des propriétaires d’appareils Apple, car la marque à la pomme ne compte pas reculer pour le moment sur l’interdiction de télécharger des applications à partir de boutiques tierces, malgré la pression.

Microsoft, qui fait aussi sa marque dans les jeux en nuage avec le Xbox Cloud Gaming, risque également de se heurter à d’autres restrictions de l’App Store, comme l’interdiction des services de jeux en nuage de son magasin d’application. Ces plateformes se contentent pour le moment d’applications basées sur le web.