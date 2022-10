Lynn Power a une longue histoire avec le système de santé du Nouveau-Brunswick. Sa fille Emma a fait un arrêt cardiaque en 2017. Lynn Power a parcouru des centaines de kilomètres pour pouvoir accéder à des soins pour sa famille et déplore le stress financier et psychologique qui en a découlé.

Enseignante de langues au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans la Péninsule acadienne, Lynn Power doit se déplacer à l’hôpital IWK d'Halifax deux à trois fois par années pour des tests de suivi de la santé d’Emma.

Mais la santé d’Emma fait aussi que des interventions banales, comme aller au dentiste, ça ne se fait pas ici non plus , ajoute-t-elle.

La grande sœur d’Emma, Ylenia, a aussi commencé à avoir des problèmes de santé il y a plus d’un an. Elle a perdu connaissance plusieurs fois et a même perdu la sensation dans ses jambes. Il y a deux semaines, elle a reçu un diagnostic probable : des crises psychogènes non épileptiques.

Avant d’arriver à ce diagnostic, plusieurs voyages ont été nécessaires, notamment pour consulter des neurologues à Moncton et à Saint-Jean.

Bien que la situation soit difficile pour sa famille, Lynn Power affirme qu’elle est tout de même privilégiée. J’ai quand même un bon emploi, j’ai des assurances collectives , explique-t-elle.

Pas un cas isolé

Lynn Power et sa famille ne sont pas seuls.

Environ 66 millions de kilomètres sont parcourus chaque année par les Néo-Brunswickois pour accéder à des soins de santé complexes, selon une étude réalisée par la Fondation communautaire de la Péninsule Acadienne et le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne.

Dans la région où habite Lynn Power, la Péninsule Acadienne, ce sont 15 millions de kilomètres qui sont parcourus au total seulement par les résidents de la région chaque année.

Léo-Paul Pinet est l'ancien directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule Acadienne. Photo : Christian Paulin

Léo-Paul Pinet, ancien directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule Acadienne, affirme que lors de cette analyse, ils ont noté des lacunes claires en matière de transport pour pouvoir parcourir ces longues distances.

Quand on parle d’équité, pis on veut que ça soit raisonnable et uniforme, tout le monde d’accord, mais on a tellement d’éléments qui empêche à tellement de citoyens de pouvoir recevoir ces services, qu’il nous faut être ingénieux, créatifs.

Quelle est la solution?

Léo-Paul Pinet rappelle que plusieurs provinces au pays ont des programmes de soutien universels, qui offrent un remboursement d’une partie des coûts de déplacements nécessaires pour accéder aux soins de santé.

Lors d’une rencontre Dialogue au sujet de l’amélioration de l’accès aux soins de santé jeudi après-midi, la pdg du réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, affirme qu’il est inconcevable d’avoir des équipes de médecins spécialistes, comme des oncologues, dans plusieurs différentes régions de la province.

« Ce que l’on fait pour améliorer l’accès et diminuer les déplacements, c’est qu’on offre beaucoup de traitements dans les autres hôpitaux régionaux et même dans certains hôpitaux communautaires » — Une citation de Dre France Desrosiers, PDG réseau de santé Vitalité

Le réseau favorise le travail d'équipe de médecins de famille, qui communiquent avec les spécialistes pour superviser les traitements et faire les suivis dans les régions.

Avec des informations de l’émission La matinale