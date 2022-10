L’entrée au Remai Modern de Saskatoon se fera dorénavant par dons volontaires

Le musée de Saskatoon suggérera un prix d'entrée de 10 $, mais les visiteurs pourront payer le montant qu'ils désirent.

Le Remai Modern espère ainsi rendre ses collections et expositions accessibles à un plus grand nombre de personnes, et ce, quels que soient leurs moyens financiers.

L'arrivée de ce nouveau modèle d’affaires est due à un don de 10 millions de dollars de la part de la Frank and Ellen Remai Foundation. Cette somme assurera les entrées au musée par dons volontaires pour les 20 prochaines années.

Nous avons un joyau dans notre ville, nous devrions tous en être fiers, dit Ellen Remai par voie de communiqué.

Ce don et ce nouveau modèle d'affaires concordent avec le 5e anniversaire du Musée.

L'entrée de l'établissement demeurera gratuite pour les visiteurs âgés de moins de 18 ans.