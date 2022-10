La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et deux communautés autochtones en ont assez de passer inaperçues aux yeux du premier ministre Blaine Higgs. Ces groupes dénoncent le « manque de respect » du gouvernement provincial envers les droits des minorités linguistiques et culturelles et s’unissent pour faire entendre leur voix.

Un tintamarre aura lieu mardi au centre-ville de Fredericton, en marge de la reprise des travaux à l'Assemblée législative.

Il est organisé par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), la Nation Wolastqey du Nouveau-Brunswick et Mi'gmawe'l Tplu'taqnn.

Dans les circonstances actuelles, on fait front commun , lance Alexandre-Cédric Doucet, président de la SANB qui souligne le manque de leadership du premier ministre en matière d’unification des différentes communautés linguistiques et culturelles dans la province.

Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau (archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau est du même avis. Il nous divise par les gens nord et sud, il nous divise par la langue, anglais français, et même il essaie de nous diviser par culture!

« Comment est ce qu’on est capable de travailler avec le gouvernement qui veut pas être à la table? C’est impossible! Les négociations, c’est entre les peuples! » — Une citation de Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau

Le chef Terry Richardson explique que sa communauté tente tant bien que mal de collaborer avec le premier ministre depuis deux ans maintenant. On n’a pas bougé sur rien! Lui, c’est sa façon et sa façon seulement.

À la défense du bilinguisme

Alexandre-Cédric Doucet affirme qu’avec la récente démission du ministre de l’Éducation Dominic Cardy et la publication d’une lettre incendiaire, c'est très clair que les communautés linguistiques culturelles en général étaient les premières cibles à l'intérieur de ce gouvernement-là .

Cédric Alexandre Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) (archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La révision de la Loi sur les langues officielles (LLO) est un dossier que suit de très près la SANB . Un rapport a été déposé en décembre dernier, mais le premier ministre n’y a toujours pas donné suite.

Le président de la SANB ne se dit pas surpris du silence du premier ministre, mais croit qu’il ne pourra pas repousser la révision encore bien longtemps.

Je pense pas que le premier ministre peut pelleter la neige encore bien loin , lance-t-il.

Pour le chef de la Première Nation de Pabineau, le bilinguisme est d’une extrême importance. Ça c’est notre identité dans la province du Nouveau-Brunswick, qu’on parle les deux langues langues et j'espère que dans le futur, on va parler même les trois langues!

Terry Richardson a lui-même appris le français à travers le programme d’immersion à l’école primaire et secondaire. L’abolition possible du programme évoqué par le premier ministre lui fait craindre le pire.

On va là parce que c’est nos frères et sœurs acadiens qui sont là pour leur langue et on sait ce qu’il arrive quand on perd notre langue, on était là! , lance-t-il.

La SANB et les Premières Nations espèrent que le bruit fasse réagir le premier ministre.