Andrée Laforest demeure ministre des Affaires municipales, mais perd l’Habitation

Andrée Laforest demeure ministre des Affaires municipales et responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais elle perd le dossier de l’habitation.

La députée de Chicoutimi avait été la cible de critiques alors qu’elle tardait initialement à reconnaître la crise du logement.

C’est France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, qui devient ministre responsable de l’Habitation.

Andrée Laforest est la seule des cinq députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean à accéder au Conseil des ministres.

Éric Girard (Lac-Saint-Jean), Nancy Guillemette (Roberval) et François Tremblay (Dubuc) en sont à un deuxième mandat. Yannick Gagnon (Jonquière) a été élu pour la première fois.

La cérémonie s’est déroulée mardi après-midi au Salon rouge de l’Assemblée nationale à Québec. Les députés caquistes avaient été assermentés mardi.

Il y a désormais 30 ministres.

Le MFFP scindé

D’autres nominations auront un impact notable au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pierre Fitzgibbon devient ministre de l’Économie et de l’Énergie, un poste appelé à jouer un grand rôle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il risque ainsi d’être impliqué directement dans les discussions avec Rio Tinto, à titre de ministre de l’Économie pour les demandes financières, mais aussi à titre de ministre de l’Énergie, car l’hydroélectricité est au premier plan dans ce dossier.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, conserve son poste, mais hérite aussi de la Faune et des Parcs. Des appels avaient été entendus pour scinder le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Des critiques étaient fréquentes dernièrement, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que plusieurs estimaient que les visées de la portion des Forêts, qui attribue les droits de coupe, allaient à l’encontre de celles de la Faune et des Parcs, qui penchaient plutôt du côté de la préservation des espèces, comme le caribou forestier par exemple.

La responsabilité des Forêts est désormais reliée aux Ressources naturelles sous la gouverne de la ministre Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski.

Pierre Dufour, qui occupait le poste de ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), n’a pas obtenu d’autres responsabilités et demeure simple député.

À l’Agriculture, André Lamontagne conserve son poste. Il était notamment intervenu alors que de fortes pluies avaient touché les agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean au printemps dernier.