Les revenus excédentaires de la province doivent être investis dans la santé selon le NPD

La cheffe de l'opposition de la Saskatchewan, Carla Beck a, lors d'une conférence de presse mercredi à Saskatoon , demandé à nouveau au gouvernement provincial d'utiliser les revenus excédentaires pour investir plus dans les soins de santé de la province. Mais pour le gouvernement, son plan d'action aidera à attirer et à garder les médecins dans la province.

C'est la deuxième sortie en un mois du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan à propos du système de santé de la province.

Nous avons maintenant atteint le point ici à Saskatoon où il n'y a pas un seul médecin de famille acceptant de nouveaux patients. Pas un seul. Et malheureusement, ce problème n'est pas isolé à notre plus grande ville, c'est exactement le même scénario qui se déroule dans les communautés de notre province. a déclaré la cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Carla Beck, lors de sa conférence de presse mercredi à Saskatoon.

En date du 12 septembre, il n'y avait aucun médecin de famille à Saskatoon acceptant de nouveaux patients, selon une base de données exploitée par l'Autorité de la santé de la Saskatchewan.

Selon l'opposition, il y a eu une pénurie de 82 médecins de famille de 2018-19 à 2020-21.

Chaque personne dans cette province devrait avoir accès à un médecin de famille dans sa communauté, et le premier ministre devrait utiliser nos revenus excédentaires pour s'en assurer , a déclaré Mme Beck.

Au début du mois, une clinique de Warman a temporairement cessé ses activités sans rendez-vous, invoquant la pénurie de médecins qui, selon son co-propriétaire, a entraîné des temps d'attente plus longs et le harcèlement verbal du personnel et des médecins.

Les propositions de l'opposition

En mai, le Nouveau Parti démocratique a demandé des remises, l'annulation de l'expansion de la taxe de vente provinciale et une surtaxe de 1 % sur les revenus liés aux ressources lorsque les prix du pétrole et de la potasse atteignent un certain seuil.

En août, le gouvernement provincial a annoncé que la hausse des prix des produits de base avait permis de transformer le déficit prévu en un excédent d'un milliard de dollars.

Et en guise d’aide, la province a décidé de donner à chaque résident adulte un chèque de 500 $, ce qui représente 450 millions de dollars selon la ministre des Finances, Donna Harpauer.

À l'époque, Mme Harpauer avait exclu de consacrer l'excédent aux soins de santé, affirmant que les dépenses annuelles doivent être prévisibles et ne peuvent dépendre de la volatilité des marchés.

L'opposition demande aussi au gouvernement de suivre l'exemple de la Colombie-Britannique. Selon Clara Beck, le plan du gouvernement de la Colombie-Britannique qui prévoit un financement provisoire de 118 millions de dollars pour soutenir les médecins de famille de la province est salutaire.

Le financement de 118 millions de dollars de cette province est offert à environ 3480 médecins de famille qui ont leur propre cabinet et à 1100 qui travaillent dans des cliniques sans rendez-vous.

La réponse du gouvernement

Au cours de la dernière année, 107 médecins ont été recrutés en Saskatchewan à l'extérieur de la province, dont 51 médecins de famille. Par rapport à 2021, la province a connu une augmentation nette de 78 médecins autorisés d'une année à l'autre , a précisé le gouvernement dans sa réponse à CBC/Radio-Canada.

En septembre, le gouvernement provincial a annoncé un plan d'action en quatre points visant à recruter et à retenir 1000 travailleurs de la santé et s'est engagé à dépenser 60 millions de dollars.

Le plan indique que le gouvernement consacrera 3,5 millions de dollars à des mesures d'incitation à l'embauche et au maintien en poste des médecins, et qu'il vise à recruter des médecins de famille destinés aux régions rurales de la province.

Le gouvernement provincial a reconnu les problèmes à Saskatoon et dans d'autres collectivités mais a également souligné la création d'une agence indépendante de recrutement de personnels de santé en Saskatchewan.

Avec les informations de Adam Hunter