Aucun député de l’Abitibi-Témiscamingue au nouveau Conseil des ministres

Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui était ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs au cours du premier mandat du gouvernement Legault, a été écarté du nouveau Conseil des ministres.

La Faune et les Parcs ont été intégrés au ministère de l'Environnement, qui demeure sous la direction de Benoît Charette.

Daniel Bernard, nouveau député caquiste de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, et Suzanne Blais, réélue pour un second mandat dans Abitibi-Ouest, ne font pas non plus partie du nouveau Conseil des ministres.

Le député de Papineau en Outaouais, Mathieu Lacombe, nommé ministre de la Culture, est le nouveau ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue.

Plus de détails suivront.