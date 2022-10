Une tête de cochon retrouvée sur un passage de la fierté LGBTQ à l’ouest d’Edmonton

La tête de cochon a été signalée par un parent dimanche, et la police pense qu'elle a été placée sur la traverse durant la fin de semaine. L'incident est traité comme un possible crime haineux.

Une personne moins avertie peut penser qu’il s’agit d’une blague, mais d’un point de vue objectif, il s’agit d’un geste très intolérant et provocateur , a déclaré le sergent d'état-major Ian Gillan, de la GRC de Parkland.

La police pense que la tête provient d'un cochon domestique et qu'elle a été placée au milieu du passage pour piétons de manière intentionnelle pour déranger les élèves, le personnel et les parents.

L'École Graminia, qui accueille des élèves de la maternelle à la 9e année, a une alliance gai-hétéro. Les élèves qui fréquentent l'alliance, qui vise à offrir un espace pour les jeunes LGBTQ2S+, ont peint le passage pour les piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel en 2020.

Toute attaque délibérée contre ce travail ou directement contre les élèves ou le personnel de la communauté LGBTQ2S+ est prise très au sérieux , peut-on lire dans un communiqué publié par l'école primaire.

Ce n'est pas un événement courant, c'est pourquoi cela nous a alertés. Je ne dirais pas que c'est un genre d’événements fréquents dans notre communauté , a affirmé la sergente Sarah Williams, de la GRC .

Un geste dénoncé par l'école et le comté

L’école offre du soutien aux élèves et au personnel qui pourraient se sentir ciblés ou traumatisés par l'attaque. Ces gestes sont inacceptables, d'autant plus qu’ils peuvent avoir un impact sur le personnel et les élèves , a déclaré Lorraine Stewart, la présidente du conseil d'administration de la division scolaire Parkland dans un communiqué.

Melissa Balfour a une fille de 11 ans qui fréquente l’École Graminia. L’incident l'inquiète et la bouleverse. Ce ne sont que des enfants , a-t-elle déclaré. Nous essayons d'apprendre à nos enfants à aimer tout le monde de la même manière, peu importe qui ils aiment.

Des agents de la GRC recherchent toute information concernant des cochons récemment disparus ou mutilés et demandent aux bouchers et aux emballeurs de viande qui ont récemment vendu ou qui se sont fait voler une tête de porc de communiquer avec la GRC de Parkland. La police encourage également le public à signaler tout crime motivé par la haine.

Le Comté de Parkland a quant à lui publié une déclaration jeudi après-midi. Nous nous attendons à ce que nos enfants soient en sécurité à l'école, ce qui implique ne pas vivre de harcèlement ou d’intimidation. Les élèves LGBTQ2S+ et les membres de l'alliance gai-hétéro ne devraient pas vivre dans la peur de la haine ou de la discrimination.

La haine n'a pas sa place dans le comté de Parkland.

Avec des informations de Katarina Szulc