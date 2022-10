Le slam, « une bouche qui donne et des oreilles qui prennent »

Pour cette 6 e édition, le FISPA a regroupé une cinquantaine de talents du slam de toute la francophonie mondiale.

« C’est un vivier de création qui se retrouve en Acadie pour célébrer le Slam en français. » — Une citation de Seream, artiste slameur

Seream était parmi les six finalistes, mais c’est une jeune fille de Lausanne, de son nom de scène La nuit je peins des filles, qui a gagné.

Seream a reçu une distinction pour sa participation à la mise en place d’un partenariat entre le Manitoba et l’Acadie pour le slam ainsi que pour son implication dans l’organisation du festival.

La pratique du slam n’est pas que sportive. La richesse de cet art réside dans sa palette des possibles. Le Slam fait appel à la poésie, à la parole, mais aussi aux gestes, aux mimes, au théâtre , précise Seream.

Le slam n'est pas limité à trois minutes de performance. On a assisté à beaucoup de spectacles qui font entre 45 minutes et 1 heure de temps. Ce sont des spectacles de slam, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de mise en scène et une scénographie , ajoute l’artiste.

Un « Cabaret Coquin » a eu lieu mardi soir, à Moncton, dans le cadre du Festival international de slam/poésie en Acadie. Photo : Gracieuseté : Facebook Festival International de Slam/Poésie en Acadie

Ce qui m'impressionne le plus ? C'est aussi ce qui s'écrit dans la journée et est restitué le soir. Vous avez des plumes et des performeurs incroyables. Et puis avec le charme de tous les accents et de tous les horizons.[…] Ce sont les accents qui se mélangent parfois avec d'autres langues aussi , s'enthousiasme Seream.

« C’est une bouche qui donne et ce sont des oreilles qui prennent. » — Une citation de Seream, artiste slameur

Le Festival n’est pas qu’une compétition et cette célébration du slam peut prendre différents visages.

C'est une grande résidence artistique de 15 jours de débats, de conférences, d'ateliers, de spectacle, de joutes […] et puis, bien sûr, le slam aussi dans les écoles, les collèges et les universités , déclare Seream.

Ces ateliers donnés par les artistes ont systématiquement donné lieu à un spectacle.

Les jeunes ont également manifesté de l’intérêt pour le slam. J'ai plein de collègues qui ont créé des liens avec des jeunes, puis ils vont les accompagner à distance quand ils seront de retour dans leur pays , rapporte Seream.

Ça, c'est l'esprit du slam aussi parce qu'il y a vraiment un esprit d'entraide, c'est pour toujours aider à mieux écrire, à clarifier leur pensée, puis à les accompagner sur scène , poursuit-il.

Des techniques pour donner vie au slam

Pour pratiquer le slam, il faut partir des mots et non pas de thématiques qui seraient imposées.

Pour cela, il y a des techniques pour amener des mots sur le tapis et c'est ça qui est intéressant et ludique , explique Seream.

Il y a le bingo slam que j'aimerais bien développer au Manitoba.[…] C'est une méthode d'écriture pour amener des mots qui amène à faire des phrases puis des textes , précise l’artiste.

De retour au Manitoba, Seream déclare qu' il faut souffler sur cette petite étincelle .

En tant qu'artiste, j'aimerais qu’il y ait plus de personnes qui viennent participer aux soirées Just(e) Slam. C'est gratuit et ce sont des soirées exceptionnelles. Puis, si vous avez des textes, c'est le meilleur moment pour venir, c'est le moment idéal pour les lire , lance l’artiste.

Un autre souhait pour Seream serait que les écoles manitobaines s’approprient cet art comme cela fut le cas lors du Festival.

Il y a une dimension sportive, créative, créative et pédagogique qui véhicule des valeurs très fraternelles et de liberté du slam, puisque c'est prendre la parole pour dire, des choses sages, pour toucher le cœur des gens , explique Seream.

Le prochain Just(e) Slam! que Seream anime conjointement avec l’Alliance française du Manitoba et le Centre culturel franco-manitobain aura lieu le mercredi 26 octobre au CCFM à 19 h.