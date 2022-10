David Eby deviendra officiellement chef du NPD de la Colombie-Britannique vendredi

L'unique candidat restant dans la course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Colombie-Britannique, David Eby, deviendra chef du parti vendredi, a annoncé la directrice générale des élections du NPD provincial, Elizabeth Cull, dans une déclaration publiée jeudi matin.

L'élection du nouveau chef du NPD devait à l'origine se faire le 3 décembre. Elizabeth Cull explique que la décision du bureau du parti prise jeudi soir de disqualifier Anjali Appadurai, l'unique rivale de David Eby, lui permet de déclarer la victoire de ce dernier.

Le premier ministre John Horgan avait déclaré qu'il quitterait son poste en décembre, mais Mme Cull dit qu'elle peut devancer la date de l'élection puisqu'il ne reste qu'un seul candidat.

Les journalistes ont entendu des acclamations et des applaudissements provenant de la salle où étaient réunis les membres du caucus néo-démocrate, jeudi matin, alors que David Eby leur adressait virtuellement la parole.

Après cette rencontre, Ravil Kahlon, le co-président de campagne de David Eby, a déclaré aux journalistes que le parti avait vécu un processus difficile, mais qu'il appuyait David Eby.

La candidature d'Anjali Appadurai a été rejetée par le bureau du parti jeudi soir après réception d'un rapport de la directrice générale des élections, Elizabeth Cull, faisant état de conduite inappropriée grave liée à des campagnes d'adhésion menées pour Anjali Appadurai par des organismes tiers du milieu environnemental.

Anjali Appadurai a indiqué qu'elle commentera la décision du bureau du NPD lors d'un point de presse prévu jeudi après-midi devant le Palais législatif, à Victoria.

John Horgan donne son appui à David Eby

Le premier ministre, John Horgan, qui a annoncé sa retraite de la vie politique plus tôt cette année, a tenu un point de presse pour appuyer la décision du parti.

C’est avec un peu d'enthousiasme et un peu de peine que je suis ici devant vous aujourd’hui pour donner tout mon soutien au dernier candidat dans la course à la direction du NPD de la Colombie-Britannique, mon ami et collègue David Eby , a déclaré d’entrée de jeu John Horgan.

« Je suis très très très heureux que David Eby devienne le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le chemin a été difficile pour tous avec bien des défis, c’est certain, mais je suis sûr que le travail des représentants et du bureau du parti a été rigoureux et complet , a-t-il ajouté.

Le premier ministre a souligné qu’Elizabeth Cull est membre du NPD provincial depuis des décennies et qu’elle a pris son travail comme directrice des élections du parti très au sérieux avant de tirer les conclusions présentées dans son rapport.

La course à la direction n’a pas lieu parce que le parti cherchait un nouveau mandat, mais bien parce que nous voulons poursuivre la mise en oeuvre du mandat que nous avons reçu il y a à peine deux ans, a souligné John Horgan. Si ce n’était de mon état de santé, j’aurais été heureux de poursuivre ce travail. [...] Je suis très heureux que David [Eby] a non seulement reçu mon appui, mais celui du caucus au complet et, je ferais valoir, d’une majorité importante des membres du NPD.

John Horgan a ajouté qu’il ne craignait pas que la situation mène à un départ en masse de ses nouveaux membres écologistes.

Détails à suivre...