Les Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface renforcent leur mobilisation

Alors que les négociations entre la Ville de Winnipeg et l'organisme Manitoba Possible se poursuivent au sujet de la cession de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, les Ami.e.s du carré civique (ACCSB) profitent de cette attente pour renforcer la mobilisation autour de la préservation du patrimoine local.

Le président de l’ ACCSB , Robert Loiselle rappelle surtout l’importance patrimonial du bâtiment tout en appelant la communauté à continuer la mobilisation.

Pour nous, en tant que francophones, que Franco-Manitobains, l’ancien hôtel de ville est un symbole très puissant, c’est aussi un édifice patrimonial qui a un statut d’héritage national.

En mai 2021, la Société de la francophonie manitobaine (SFM) a conclu une entente avec Manitoba Possible pour l’achat de l’hôtel de ville de Saint-Boniface une fois que l'organisme prendra officiellement possession de l’édifice.

Les Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface se sont alors rassemblés en tant que groupe d'action citoyenne pour défendre la préservation du patrimoine francophone de Saint-Boniface.

« La communauté a toujours été là et on veut continuer à être là. Étant donné que la vente prend du temps, on en profite pour continuer à se développer et à s'organiser. » — Une citation de Robert Loiselle, président des Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface

Le contexte est favorable pour le groupe, car 18 mois après sa première assemblée officielle, il a reçu officiellement son statut d’organisme de bienfaisance qui lui permet de légitimer et d’élargir son champ d’action.

Robert Loiselle est président des Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface qui souhaite préserver le patrimoine historique et culturel francophone de Saint-Boniface. Photo : Robert Loiselle

M. Loiselle affirme être fier car un fond de patrimoine a pu être mis en place avec Francofonds . Cela nous donne des outils financiers pour être capable de nous organiser afin d'accélérer la mobilisation.

Sur cette lancée, l' ACCSB a mis en ligne son site web en français afin de conscientiser les gens , souligne son président. Des informations sur le site seront prochainement disponibles en anglais, car ce n’est pas qu’un enjeu francophone, mais cela concerne tous les Winnipégois .

Nous on est là pour s’assurer que les consultations se fassent de manière très claire et précise , affirme Robert Loiselle.

L' ACCSB tiendra sa première assemblée générale annuelle le 13 décembre au Centre culturel franco-manitobain.

Des négociations toujours en cours

Il y a deux ans, la Ville de Winnipeg avait lancé un appel d'offres pour vendre l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface. L'organisme Manitoba Possible avait répondu à l’appel pour acquérir le bâtiment ainsi que l’ancienne caserne de pompiers.

L'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface à Winnipeg continue de susciter l'intérêt de la communauté francophone. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Dans une volonté d'inclure la communauté au projet, Manitoba Possible a conclu une entente avec la Société francophonie manitobaine qui lui permettra d’acheter l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, ceci, une fois que Manitoba Possible en aura officiellement pris possession.

Depuis, les négociations se poursuivent entre la Ville de Winnipeg et Manitoba Possible, la décision a été prise mais il n’y a pas encore d’entente formelle entre la Ville de Winnipeg et Manitoba Possible , explique le directeur général adjoint de la SFM , Jean-Michel Beaudry.

Jean-Michel Beaudry, le directeur général adjoint de la SFM Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Jean-Michel Beaudry assure que la SFM travaille de concert avec Manitoba Possible.

« On continue de rencontrer Manitoba Possible une fois par mois et la collaboration est vraiment incroyable, on essaie de trouver un projet qui servira autant à la communauté francophone qu’aux personnes en situation de handicap pour respecter le mandat de Manitoba Possible » — Une citation de Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint de la Société de la francophonie manitobaine

La Ville a répondu par courriel à Radio-Canada que les négociations se poursuivent, sans fournir plus de précisions.

De son côté, Manitoba Possible n’a pas encore été en mesure de répondre aux questions de Radio-Canada.

Le directeur général adjoint de la SFM affirme de son côté que même si les négociations avancent, cela prendra encore du temps avant que la vente soit faite, il y a tout un processus et d’autres étapes à franchir avant que la SFM prenne possession de l'ancien hôtel de ville .

Une francophonie vibrante en hommage à Étienne Gaboury

Par ailleurs, quelques jours après le décès d'Étienne Gaboury, l' ACCSB lui a rendu hommage sur sa page web. L'ancien second président de la SFM était considéré comme membre fondateur et le père du Carré Civique , témoigne avec émotion Robert Loiselle.

L'architecte franco-manitobain Étienne Gaboury devant l'Église du Précieux-Sang qu'il a conçue et réalisée. Photo : Radio-Canada / Bert Savard