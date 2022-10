Des producteurs inquiets du retour de la grippe aviaire

Le producteur de volailles Martin Brodeur soutient que ces éclosions pourraient avoir des impacts majeurs sur les éleveurs situés dans la zone à risque. [Saint-Alphonse-de-Granby] a la plus grosse concentration de productions avicoles au pays. C'est tombé à la mauvaise place, au mauvais moment avant les Fêtes, ça ne sera pas évident pour tout le monde , déplore-t-il.

Le producteur soutient que tous les producteurs sont sur pause, et que de nombreuses questions demeurent sans réponse pour le moment. Heureusement, ses poulaillers sont actuellement vides, mais il craint qu'ils demeurent ainsi pour une longue période.

L'Agence [canadienne d'inspection des aliments] va probablement suspecter ou prendre des précautions majeures pour prévenir, pour mettre le couvercle sur la marmite, explique-t-il. Est-ce qu'il va y avoir de la production qui va se faire dans les prochaines semaines? On n'a pas de nouvelles de l'Agence, on est dans le néant.

« Est-ce qu'il va y avoir une pause là-dessus en attendant que les choses se calment? Que va-t-il se passer avec les poussins qui doivent aller dans ces poulaillers? Sur les marchés de la viande? » — Une citation de Mathieu Brodeur, éleveur de volailles de Saint-Alphonse-de-Granby

Mathieu Brodeur craint d'ailleurs qu'une diminution de la production causée par la grippe aviaire puisse avoir un impact sur le coût du panier d'épicerie. Tout le monde va payer pour cela , soutient-il.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) confirme que les élevages situés dans un rayon d'un kilomètre des foyers d'inspection pourraient ne pas être autorisés à recevoir de nouveaux oiseaux avant un certain temps.

On ne veut non plus avoir plus d'oiseaux susceptibles dans ces zones-là, où on aurait à intervenir s'il y avait de la transmission vers d'autres fermes , explique Manon Racicot, vétérinaire épidémiologiste principale pour la région de Québec à l' ACIA .

Cette situation préoccupe le maire de Saint-Alphonse-de-Granby, Marcel Gaudreau. Tous les éleveurs ont mis des cônes dans leur entrée. Ils ne veulent pas de visite, c'est tout barré pour le moment , constate-t-il.

L'opération progresse toutefois sur le terrain, et pour l'instant, la situation est maîtrisée, souligne la Dre Racicot.

Il y a certaines fermes qui ont été mises en quarantaine. On s'assure qu'il n'y ait pas de déplacements sur ces fermes-là le temps qu'on puisse les tester, les surveiller pendant deux semaines pour voir si l'infection est présente [...]. Je ne peux pas vous dire si on va découvrir d'autres cas à ce stade-ci, mais il ne semble pas y avoir d'oiseaux malades pour le moment , soutient-elle.

Plus de soutien nécessaire?

Les éleveurs de volailles du Québec réclament un soutien financier plus important du fédéral pour venir en aide aux producteurs touchés. La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, assure toutefois que les programmes répondent aux besoins.

Au niveau du secteur agricole, on a toute une variété de programmes de gestion de risques pour aider les producteurs devant différentes situations , souligne-t-elle.

La députée de Shefford, Andréanne Larouche, estime toutefois que les agriculteurs ont raison d’être préoccupés, puisque par le passé, l’aide financière aurait tardé à arriver.

On partage l'idée qu'il y a un risque que les compensations ne soient pas suffisantes. C'est à ça que je m'engage comme députée, à surveiller cette question-là des compensations , assure-t-elle.

La situation pourrait-elle occasionner une hausse du prix de la volaille en épicerie? Le professeur au département d’économie agroalimentaire à Université Laval, Maurice Doyon, ne le croit pas, si la province est en mesure de se rabattre sur les importations.

Toutefois, là où ça se complique un peu, c'est que comme vous le savez, on est dans un contexte un peu particulier où les chaînes logistiques ne sont pas optimales , fait-il cependant remarquer.

Depuis la première vague de contaminations au printemps, 3 000 000 d’oiseaux ont été abattus, dont près de 400 000 au Québec.

Avec les informations de Thomas Deshaies