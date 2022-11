Un PPP pour remplacer des blocs opératoires de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Depuis quelques semaines, les ophtalmologistes de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) disposent de sept nouveaux blocs opératoires loués au privé.

Le pavillon Rosemont datait de bien longtemps et on était rendus à la limite de ce qu’on pouvait faire avec ce pavillon-là , explique le docteur Éric Fortin, ophtalmologiste et coordonnateur médical du centre universitaire d’ophtalmologie.

Eric Fortin, ophtalmologiste, coordonnateur médical du centre universitaire d’ophtalmologie Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

On était obligés [au pavillon Rosemont] de faire du transport de patients en chaises roulantes pour les amener jusqu’à la salle d’opération parce qu’on n’avait pas de place pour circuler avec des civières dans les corridors , illustre le Dr Fortin. Et pour pallier les déficiences du système de ventilation, on avait installé des filtres à haute efficacité contre les particules [HEPA] à l’intérieur des salles d’op qui faisaient un bruit incroyable.

Situés à quelques kilomètres de l’hôpital, les nouveaux blocs opératoires de la Cité médicale Angus ont été construits en moins de 24 mois dans l’est de Montréal.

Centre de chirurgies ambulatoires à la Cité médicale Angus Photo : Radio-Canada

Un délai nettement inférieur au processus décisionnel du Conseil du Trésor lié aux travaux d’infrastructure.

Selon le président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Jean-François Fortin Verreault, l’établissement se devait d’agir rapidement.

L'ancien pavillon Rosemont était complètement vétuste et le délai pour avoir le nouvel hôpital était trop long , affirme le PDG.

Radio-Canada dévoilait récemment que le projet de reconstruction de HMR pourrait s’étendre sur une période de 11 à 13 ans et qu'il frôlait les 4,2 milliards de dollars.

C’est ainsi que le CIUSSS a signé un contrat de 29 M$ sur 10 ans avec une co-entreprise formée du groupe Huotco et du bras immobilier de la Société de développement Angus.

Le bâtiment abrite également l’un des plus grands GMF au Québec ainsi qu’une pharmacie et un centre de radiologie.

Des listes d’attente qui ne baissent pas

Depuis le début de la pandémie, plusieurs établissements de santé ont sous-traité des chirurgies à des cliniques privées.

Le volume confié au privé s’élève en moyenne autour de 15 %.

Néanmoins, un nombre inédit de 161 000 patients se retrouvent toujours sur les listes d’attente pour une chirurgie au Québec.

À Montréal seulement, environ 7350 patients attendent une chirurgie de la cataracte.

Avec deux salles supplémentaires et plus d’efficience, le docteur Éric Fortin est convaincu de pouvoir augmenter la cadence d’ici le printemps 2023.

Annuellement, avant la pandémie, on avait à peu près 10 000 chirurgies liées à l’ophtalmologie pour 2000 chirurgies non ophtalmo (générale, ORL, plastie) avec cinq salles, explique-t-il.

L’équipe mise sur la modernité du nouveau bâtiment pour recruter et retenir du personnel comme l’infirmière et chef d’équipe Sandra Tremblay.

Cela fait 18 ans que j’étais en ophtalmo au pavillon Rosemont, et là, on est rendu dans un centre où c’est incroyable, avec de grandes salles, éclairé, calme, souligne-t-elle. C’est vraiment extraordinaire.

Sandra Tremblay, infirmière et chef d’équipe, ophtalmologie Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Un avant goût d’un mini-hôpital

Au début de la campagne électorale, la CAQ a dévoilé un nouveau concept de centres médicaux privés regroupant un GMF, une urgence pouvant traiter des cas mineurs, des salles d’opération pour des chirurgies d’un jour, une pharmacie, un centre de prélèvement et radiologie .

Un des deux mini-hôpitaux serait construit dans l’est de Montréal, précisait le ministre Dubé, l’autre à Québec.

Or, comme le souligne un observateur familier avec le dossier, il ne manque au site Angus que des lits de convalescence et une petite urgence 24/7 pour en faire un mini-hôpital.

Interrogé sur le sujet, le PDG du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal répond qu'on est vraiment dans deux situations différentes .

Plusieurs syndicats ont dénoncé à ce jour le projet du ministre Dubé, notamment en raison de la pénurie de personnel soignant.