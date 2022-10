Le Gens du pays terre-neuvien interdit par l’Université Memorial

Les étudiants ayant reçu leur diplôme, jeudi, pendant une cérémonie à Saint-Jean, n’ont chanté que l’Ô Canada.

Si vous venez du Labrador et que vous participez à la cérémonie et que vous écoutez l’Hymne à Terre-Neuve, il se peut que vous n’ayez pas ce même sentiment d’appartenance et de fierté. Une de nos valeurs, c’est l’inclusion et l’équité , explique Lisa Browne, vice-présidente responsable de l’avancement et des affaires externes de l’université.

Nous sommes l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous avons une obligation envers notre province, et l’exclusion des Labradoriens est donc problématique.

Lisa Browne est vice-présidente responsable de l'avancement et des affaires externes de l'Université Memorial. Le 20 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Lisa Browne note que les paroles de l’Hymne à Terre-Neuve ont une connotation religieuse ( God guard thee Newfoundland ) et ne sont pas neutres en ce qui a trait au genre ( As loved our fathers ). Elle estime pourtant que ce n'est pas à l'Université Memorial de réécrire la chanson.

Ce n’est pas une question pour l’Université Memorial, c’est plutôt pour la province , affirme-t-elle.

À la Chambre d’assemblée, jeudi, le chef parlementaire progressiste-conservateur, Barry Petten, a suggéré que le gouvernement devrait modifier les paroles. Mais le ministre de la Culture, Steve Crocker, écarte cette possibilité.

Et l'Ô Labrador?

Pourquoi ne pas chanter l’Ô Labrador, l’hymne des Labradoriens, pendant les cérémonies?

C'est une solution possible , reconnaît Lisa Browne. Mais elle ajoute que la décision de ne pas chanter l’Hymne à Terre-Neuve a été prise à l’unanimité par les huit membres du comité consultatif de la rectrice de l’université, Vianne Timmons. Pour le moment, l’Hymne à Terre-Neuve ne fera pas partie de nos cérémonies.

Vianne Timmons n’était pas disponible pour une entrevue jeudi. Mais dans son discours aux diplômés, jeudi matin, elle leur a rappelé que l'université ne doit pas refléter le monde dans lequel nous vivons, mais le monde dans lequel nous voulons vivre .

La rectrice de l'Unviersité Memorial, Vianne Timmons, participe à une cérémonie de remise des diplômes, jeudi le 22 octobre 2022 à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

On ne devrait pas le perdre complètement

Chris Matthews, chanteur du groupe de musique traditionnelle Shanneygannock, a interprété l’Hymne à Terre-Neuve des centaines de fois et se dit très fier de l’hymne terre-neuvien.

« On pourrait le retravailler. Mais on ne devrait pas le perdre complètement. Si on continue de perdre tout ce qui fait en sorte que nous soyons uniques, on va finir par être comme tous les autres, soutient-il. Notre hymne national, c’est l’Ô Canada, mais l’Hymne à Terre-Neuve, c’est à nous. » — Une citation de Chris Andrews, chanteur, Shanneygannock

Lisa Browne note que plusieurs éléments de la cérémonie de remises des diplômes ont été modifiés cette année, dont le réaménagement de la scène pour améliorer l'accessibilité et l'ajout de performances par des musiciens autochtones.

L’Université Memorial de Terre-Neuve a changé de nom en septembre 2021 pour devenir l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador.

Fondé en 1949, l’établissement d’études postsecondaire commémore les soldats tombés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, un conflit colonialiste qui a eu lieu à une époque où la province faisait encore partie de l’Empire britannique.

Avis partagés

Après la cérémonie, certains étudiants ont accueilli favorablement l’omission de l’Hymne à Terre-Neuve, jeudi. D’autres n’avaient pas remarqué son absence.

Millicent Lawlor, résidente de Saint-Jean dont la petite fille venait de recevoir son diplôme, a dit que l’hymne est très rassembleur, selon elle.