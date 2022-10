Fonderie Horne : Glencore maintient qu’elle ne peut diminuer plus rapidement ses émissions

C'est ce qu'on peut lire dans le mémoire déposé  (Nouvelle fenêtre) par l'entreprise dans le cadre des consultations publiques du ministère de l'Environnement.

Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, prévoit investir 500 millions de dollars d'ici 5 ans pour réduire ses émissions atmosphériques.

L'entreprise rejette la possibilité de fermer temporairement l’usine, le temps de réaliser des travaux, comme le suggèrent certains citoyens.

Bien qu’attrayante, cette solution n’est pas réaliste. Le plan proposé requiert une capitalisation importante et doit pouvoir s’appuyer sur des assises réglementaires et légales solides. Ce type d’investissement est le résultat de décisions d’affaires qui engagent de nombreux acteurs d’une chaîne d’approvisionnement et de valorisation. On ne coupe pas une telle chaîne sans préjudices majeurs et irréversibles sur un grand nombre de parties prenantes, dont les employés et fournisseurs , peut-on lire dans le mémoire.

La question des intrants

La Fonderie Horne a présenté ses projets de mordernisation aux citoyens à la mi-octobre. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L'entreprise présente aussi dans son mémoire une étude réalisée par ses employés en août 2022 qui conclut qu'il n'y a pas de lien entre le traitement de concentrés complexes et la présence d'arsenic dans l'air.

L'analyse précise toutefois qu'il est difficile d'isoler les concentrés riches en arsenic de l'équation parce qu'ils sont mélangés au reste des matières. Les concentrés ayant des concentrations élevées en arsenic ne sont donc pas alimentés tel quel, ils seront mélangés , écrit l’entreprise.

Selon l’étude, ce sont plutôt les vents qui ont la plus grande influence sur le niveau d’arsenic mesuré à la station légale et qu’ aucune relation significative n’a été observée, moins de 27 % des variations de la mesure de concentration d’arsenic à la station légale pourraient être expliquées par le tonnage d’arsenic alimenté ou le pourcentage d’arsenic contenu dans les intrants .

La Fonderie Horne ajoute que sans ces concentrés complexes, l'usine ne peut pas atteindre la rentabilité économique.

Remise en question des études de biosurveillance

Dans son mémoire, la Fonderie Horne recommande aussi que de nouvelles études de biosurveillance soient menées à Rouyn-Noranda et dans le quartier Notre-Dame.

L’entreprise remet en question l’utilisation des ongles dans les études réalisées par la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue (DSP-AT) en 2018 et 2019.