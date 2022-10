Le sentier court sur 1,3 kilomètre, entre l’église de Saint-Michel-de-Sillery et le domaine Cataraqui. Son emplacement, à l’arrière des villas et des propriétés religieuses édifiées le long du chemin Saint-Louis, permet de profiter d’un point de vue unique sur l’un des plus beaux secteurs de la ville. Comme si on avait accès aux coulisses de Sillery et à ses splendeurs d’autrefois.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une carte produite par la Ville, montrant le parcours du sentier. Photo : Courtoisie / Ville de Québec

C’est ce qu’il reste de nos châteaux , fait remarquer l’historien Louis Vallée, qui m’a rejointe dans la partie ouest du sentier. On pense aussi à la villa Bagatelle, ou à Spencer Wood, au Bois-de-Coulonge, mais l'une a été refaite et l'autre détruite. Si on veut voir un domaine tel qu’ils étaient à l’époque, Cataraqui est sans doute le meilleur exemple.

À travers la forêt mature qui recouvre le cap, le sentier offre aussi des percées visuelles magnifiques sur le fleuve et les ponts, faisant écho à la promenade Samuel-De Champlain, située juste en bas.

Le domaine Cataraqui offre un tableau idyllique vu du sentier des Grands-Domaines. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Les promeneurs rencontrés sur place ne tarissent pas d’éloges sur la beauté du site. On y croise aussi de nombreux propriétaires de chiens et des petites familles, dont les enfants semblent ravis de s’ébattre sur l’immense pelouse du domaine Cataraqui.

Apparemment, beaucoup de gens n’ont pas attendu l’inauguration officielle – prévue le printemps prochain – pour s’approprier les lieux.

On est très contents de voir que le sentier est déjà très fréquenté, alors que les aménagements ne sont même pas terminés encore , se réjouit Dominic Aubé, responsable du projet et conseiller en environnement à la Ville de Québec.

Un banc circulaire judicieusement aménagé permet de profiter de l'ombre d'un magnifique pin blanc situé sur le parcours. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Avec ses bancs de bois invitant à la détente et ses élégants belvédères, l’endroit a réussi à conserver une bonne partie de son charme d’antan. Ses espaces verts et ses arbres, dont quelques vénérables centenaires, donnent en effet lieu à une succession de tableaux beaux à couper le souffle.

Quelques belvédères permettent de profiter du panorama exceptionnel du site. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Il est facile d’imaginer à quoi ont pu ressembler les jardins conçus par leurs propriétaires d’antan, souvent passionnés d’horticulture. Les cultures au Québec ont beaucoup évolué grâce à ce qui se faisait dans les grands domaines de Sillery , fait remarquer l’historien Louis Vallée, en contournant ce qu’il reste d’une ancienne rocaille du domaine Cataraqui.

Les promeneurs sont déjà nombreux à profiter du site, même si son inauguration officielle n'est prévue qu'au printemps 2023. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Ce passé a d’ailleurs laissé des traces le long du sentier.

« Quand on coupait les plantes, on les jetait dans la falaise. Beaucoup de graines ont essaimé. On appelait ça des échappées de jardin. Des plantes cultivées, devenues sauvages, ont ainsi poussé librement après s’être échappées d’anciens jardins. » — Une citation de Louis Vallée, président de la Société d'histoire de Sillery

Un raccourci à travers la falaise

Le sentier des Grands-Domaines permet aussi de découvrir un réseau de sentiers forestiers peu connus, mais typiques de la région : les fameuses charcottes de Sillery. Des chemins tracés par les travailleurs des chantiers navals tout au long du 19e siècle.

L'escalier qui part du sentier et descend jusqu'au pied de la falaise chevauche l'une des charcottes de Sillery. Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Entre 1830 et 1880, les barons du bois ont brassé de grosses affaires à Québec. C’est à cette époque que leurs domaines et leurs villas ont recouvert une grande partie de la falaise, des Jardins de Mérici jusqu'à la limite ouest de Sillery.

Les anses de Sillery étaient alors couvertes de bois en partance pour l’Angleterre. Près d’un millier de travailleurs se rendaient chaque jour de la belle saison pour gagner leur vie et nourrir leur famille , explique l’historien Jean-François Caron.

L'anse de Sillery et ses chantiers de bois flottant, au 19e siècle. Photo : BAnQ / Pinsonneault frères éditeurs / Cote 0004302241

De nombreux travailleurs venus s’installer dans la côte de l’église et dans Bergerville ont ainsi pris l’habitude de couper à travers le bois de la falaise pour profiter du chemin le plus rapide pour aller et revenir du chantier. On leur doit un impressionnant réseau de chemins de désir, le nom qu’on donne à ces sentiers formés naturellement par le passage des gens.

Des ouvriers travaillant au flottage du bois, vers 1900. Photo : BAnQ / Fonds J.E.Livernois / Cote P560,S1,P517

Les anglophones les appelaient des shortcuts, devenus charcottes chez les francophones.

« On voit ça souvent dans la région de Québec, des expressions anglophones traduites à l’oreille, parce que tu entends l’anglais avec ton oreille francophone. C’était typique de Sillery, un milieu bilingue, avec des marchands de bois anglophones et des ouvriers en grande partie canadiens-français. » — Une citation de Jean-François Caron, historien

Ce réseau de sentiers pourrait être plus ancien encore. Il pourrait même remonter au temps de l’occupation autochtone, avant l’arrivée des premiers colons, rappelle l'historien Louis Vallée.

Le tracé recoupe un vaste réseau de sentiers, qui ont hérité du nom de charcottes, une expression typique de Sillery, au 19e siècle. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

« On peut croire qu’au temps de la Nouvelle-France, ils étaient déjà en usage. Mais pour ce qui est de l’usage autochtone précontact, possiblement par les Iroquoiens du Saint-Laurent, ça reste des hypothèses intéressantes à valider. » — Une citation de Louis Vallée, président de la Société d'histoire de Sillery

Une longue bataille citoyenne

À la fin du 19e siècle, quand l’industrie du bois s’est mise à décliner, les grands domaines du temps ont commencé à changer de main. Presque tous ont été acquis par des communautés religieuses, qui s’y sont installées, tout en maintenant la beauté des lieux.

L'allée et le boisé du domaine d'autrefois, occupé aujourd'hui par le collège Jésus-Marie. Photo : BAnQ / Collection Magella Bureau /Cote P547,S1,SS1,SSS1,D677

Mais leur vieillissement, qui s’est accéléré au tournant des années 2010, a ouvert la porte aux promoteurs, qui ont ainsi pu mettre la main sur des terrains exceptionnels.

Les projets haut de gamme se sont alors multipliés, réduisant d’autant le nombre de percées visuelles vers le fleuve à partir du chemin Saint-Louis. La possibilité que le grand public n’ait bientôt plus accès à ce secteur d’une grande valeur patrimoniale n’a pas tardé à faire l’objet d’une âpre bataille citoyenne.

Le Domaine sous les bois, érigé récemment derrière le collègue Jésus-Marie, en impose dans la partie est du sentier. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Soucieuse de sensibiliser la Ville à la valeur historique du lieu, la Coalition pour l’arrondissement de Sillery a été la première à soutenir le projet de sentier public, défendu par la Société d’histoire de Sillery.

« Des citoyens du quartier s’étaient organisés, voyant la difficulté qu’ils avaient pour faire mettre en valeur le site patrimonial de Sillery. Ils ont organisé plusieurs activités, dont une vision d’un sentier qui ferait le tour des domaines de Sillery, dans les années 2012, 2013, dont ils ont fait une vidéo. » — Une citation de Louis Vallée, président de la Société d'histoire de Sillery

À voir la vitesse à laquelle le secteur s’est transformé, il était minuit moins une.

Encore tout récemment, on a perdu des percées visuelles importantes, qui auraient dû être protégées , déplore le président de la société d’histoire de Sillery, contemplant le long mur de condos du Domaine sous les bois, érigé derrière le collège Jésus-Marie et l’agrandissement au domaine Benmore, qui se poursuit sous nos yeux dans le même secteur.

Un agrandissement en cours au domaine Benmore, greffé à l'une des anciennes villas du secteur. Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Mais ironiquement, le développement immobilier a tout de même fini par contribuer à la concrétisation du sentier des Grand-Domaines, explique l’historien.

« Lorsque la Ville de Québec a fait son PPU sur le site patrimonial de Sillery, en 2015, il a été décidé que quand les communautés religieuses vendaient, les promoteurs devaient faire un don écologique à la Ville touchant le 30 % de terrain au bord de la falaise. Cette partie-là lui appartenant désormais, il devenait possible de mettre le projet en place. » — Une citation de Louis Vallée, président de la Société d'histoire de Sillery

Le député libéral Sébastien Proulx, sensible à la cause, a aussi joué un rôle important en s’assurant de la contribution du gouvernement du Québec. L’octroi d’une enveloppe de 3 millions de dollars à la Commission de la capitale nationale, à laquelle la Ville de Québec a ajouté 1,5 million, a permis le déblocage du dossier, en 2018.

Un escalier pour descendre le cap

L’un des attraits les plus spectaculaires du sentier des Grands-Domaines est sans doute son nouvel escalier. Construit à flanc de falaise, il permet de passer du domaine Cataraqui à l’anse au Foulon, en serpentant à travers les bois.

L'impressionnant escalier intégré au sentier permet de se rendre jusqu'en bas du cap, près de la promenade Samuel-De Champlain. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Après avoir analysé le sol, la Ville a décidé de l'ériger pile sur la principale charcotte du boisé, ce qui fait tiquer Louis Vallée, qui regrette qu’on ait ainsi fait disparaître un vestige important du passé.

De son côté, la Ville précise avoir fait évaluer le potentiel du site par son équipe d’archéologie sans que rien de très majeur ne ressorte , en plus d’avoir travaillé main dans la main avec la Société d’histoire après une série de consultations citoyennes.

« On avait des enjeux de solidité, de génie civil, de structure, de protection de la végétation. À certains endroits, on s’est écarté de la charcotte, à d’autres, on a dû passer dessus, mais selon moi, c’est pas parce qu’on fait passer l’escalier à cet endroit que l’interprétation qu'on peut en faire est complètement perdue. » — Une citation de Dominic Aubé, conseiller en environnement à la Ville de Québec

On s’est aussi assuré d’épargner le plus d’arbres possible en ajustant le trajet de l’escalier.

L'escalier lors de sa construction, en 2021. Photo : Courtoisie / Ville de Québec

« Il y avait des arbres majestueux dans la falaise, et on a fait tout ce qu’on pouvait pour les préserver. Mais il y avait aussi des enjeux de sécurité. Un sentier en gravelle qui descend dans une pente est un peu moins accessible. Ce qui ne sera pas le cas avec cet escalier. » — Une citation de Dominic Aubé, conseiller en environnement à la Ville de Québec.

On peut déjà rêver d'un prolongement du sentier, d'abord sur la partie ouest. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Les prochaines étapes

Alors que l’aménagement du sentier achève – il ne reste que quelques panneaux d’interprétation à poser d’ici novembre – on peut déjà rêver des étapes suivantes.

Une deuxième phase pourrait permettre d’étendre le sentier à l’ouest, vers les terres des pères Maristes, puis mener jusqu’à la Maison des Jésuites, au pied du cap. L’un des enjeux serait de traverser la falaise tout en protégeant l’intimité des résidences cossues du secteur.

Il est aussi question de prolonger le sentier vers l’est jusqu’au parc du Bois-de-Coulonge. Dans ce cas, on pourrait même songer à en faire une partie à flanc de falaise, sur le modèle de la promenade des Gouverneurs, qui relie la terrasse Dufferin aux plaines d’Abraham , illustre Louis Vallée.

À l'est, le sentier se termine au pied de l'église Saint-Michel-de-Sillery et de sa madone stylisée, construite en hommage au pape Jean-Paul II lors de son passage à Québec, en 1984. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Mais cette troisième phase s’annonce plus complexe. Comme on ne se trouve pas sur les terrains de la Ville, il faudrait imaginer un long processus d’acquisitions et des ententes avec plusieurs partenaires avant de faire quoi que ce soit.

« On peut imaginer que dans la partie est, traverser un cimetière comme Mount-Hermon représente à lui seul certains enjeux. Ça peut impliquer des discussions assez longues, mais ce n’est pas impossible. » — Une citation de Dominic Aubé, conseiller en environnement à la Ville de Québec

Ces projets sont déjà dans les cartons. Il n’y manque que le financement, et la volonté d’aller de l’avant.

En attendant la suite, la population pourra continuer de s’approprier la première phase du sentier, même durant l’hiver. La neige sera damée tout le long du parcours, confirme la Ville. Seul l’escalier sera fermé dès les premières neiges, pour des raisons de sécurité.

L'un des accès en voie d'être terminé longe la piste multifonctionnelle qui partira du chemin Saint-Louis, à l'ouest du collègue Jésus-Marie. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Pour accéder au sentier, on peut profiter du stationnement du domaine Cataraqui ou de celui de l’église Saint-Michel. On peut aussi passer, à pied, par la rue du Cardinal-Persico. Une fois l’agrandissement du domaine Benmore terminé, on pourra aussi y accéder en empruntant la piste multifonctionnelle qui le reliera au chemin Saint-Louis.

Le parcours s'étend derrière plusieurs grands domaines, dont les anciennes limites sont évoquées par de petites barrières de bois stylisées. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Que l’endroit demeure accessible au plus grand nombre est non seulement une grande victoire, mais aussi une belle continuité historique, puisque jamais les anciens propriétaires n’ont voulu en limiter l’accès.