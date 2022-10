Un nouvel indicatif régional s’ajoute en Estrie

Depuis l’utilisation des premiers indicatifs régionaux (514 et 418) en 1947, et l’apparition du 819, 10 ans plus tard, ces derniers se sont multipliés. L’arrivée des nouveaux outils de télécommunication est l’une des principales raisons expliquant ces ajouts.

À la prolifération des appareils téléphoniques s’ajoutent également les nouveaux fournisseurs de services téléphoniques en région, qui sont plus nombreux et qui doivent produire leur propre banque de numéros.

On se base sur les projections de demandes des différents fournisseurs de services téléphoniques, qui doivent soumettre régulièrement leurs prévisions de besoins de numéros de téléphone. Basé là-dessus, on fait des calculs pour s’apercevoir qu’on va manquer de numéros dans un indicatif donné. C’est le CRTC [Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication] qui va décider si on doit ajouter un indicatif dans une région , explique la porte-parole pour l’Alliance des télécommunications, Lucie Papineau-Pugliese.

« Il n’est pas rare de voir des gens avec plusieurs numéros de téléphone : pour le travail, à la maison. Les enfants ont chacun leur téléphone, et tout ça, ça génère des demandes supplémentaires. » — Une citation de Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole pour l'Alliance des télécommunications

Les Estriens qui feront une nouvelle demande de numéro de téléphone pourraient encore recevoir encore un indicatif déjà existant, et ce, jusqu’à ce que la banque soit complètement épuisée.