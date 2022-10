7,5 M $ de plus pour l’industrie cinématographique en Saskatchewan

Cet investissement se fera à travers le programme de subvention Creative Saskatchewan.

En mars dernier, le gouvernement provincial avait investi 10 millions de dollars dans ce programme pour l’année 2022-2023 pour attirer des projets cinématographiques en Saskatchewan.

Selon la ministre des Parcs, de la Culture et des Sports, Laura Ross, cet investissement initial a porté ses fruits à travers le lancement de 13 projets. Elle ajoute que le nouvel investissement de 7,5 millions de dollars entraînera des retombées économiques.

« Nous savons que cet investissement additionnel de 7,5 millions $ va aider à faire avancer cet élan. Ceci va être un ajout pour le marché du travail, aidera le secteur touristique à grandir et soutiendra les secteurs des arts et de la culture ainsi que d’autres industries. »

La présidente et directrice générale de Creative Saskatchewan, Erin Dean, a salué cette initiative du gouvernement provincial et affirme que cet investissement de 7, 5 millions de dollars pourrait avoir un retour économique de 32 millions de dollars.

« Ceci inclut des opportunités pour l’industrie de l’accueil car avoir plus de productions [ cinématographiques ] requièrent plus en matière de logement, d’alimentation, de costumes, d’accessoires, des travailleurs qui font des métiers spécialisés ainsi que des soutiens légaux et de comptabilité. »