Sac d’os, d’Alizée Goulet, finaliste du Prix de poésie 2022

Alizée Goulet a publié des poèmes et des nouvelles dans des revues et des ouvrages collectifs. Son premier livre, Ennuagée, est paru en janvier 2022. Cette année, elle a réussi un tour du chapeau en faisant aussi partie de la liste préliminaire des prix de la nouvelle et du récit.

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

Sac d’os

Tu me surnommes Sac d’os, m’inventes

informe et légère, petit pantin jamais

assemblé. Tu me gardes près de toi, défaite, à

la merci de tes insultes; tu retardes la

croissance d’un corps qui t’inquiète.







J’ai faim de grandir, mais j’expire d’enfance

dans ta bouche de père. Tu surveilles

l’adolescente qui menace de percer le tissu,

bourres le sac d’injures et de railleries,

étouffes mes désirs. Si tu savais comme ma

moelle pleure, tu voudrais me renvoyer dans le

ventre de celle que tu n’aimes plus.







À la télévision, tu pointes les cuisses des

patineuses artistiques et des joueuses de tennis.

Tu raffoles de la chair ferme, je n’ai que des os

mous, pliés par tes mots. Les garçons dans tes

yeux, me jugent insuffisante. J’imagine des

kilomètres de peau à enrouler autour de moi,

une manière de protéger ce squelette qui

s’élargit, qui arrondit mes hanches sans les solidifier.







Tu dédaignes la vieillesse des femmes; elles

n’ont pas le droit d’exister en dehors de tes

pornos. Des vergetures en chaîne contre la

nudité, je meurs de varices et de cellulite à

venir. Je cherche un bocal où tremper mon

visage, un endroit où pourrir sans rides sans

gras sans maigreur sans vie.







Mes ongles mangés, mes dents cassées sur ce

qui pousse en moi, je taille mon corps de

femme sans réussir à me contenir. L’acné éclot

sur mon visage : les bourgeons chuchotent

avec les veines

rumeur qui gronde

entre les jambes

s’écoulera du sac.



J’ai peur, j’attends, je souhaite une puberté qui

ferait saigner les yeux des hommes qui me

blesseront.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles (fictions) et poèmes inédits soumis au concours.

