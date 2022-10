L’éternel combat de Gilles Kègle

L'octogénaire a un dévouement presque monastique envers son travail. Il confie n'avoir aucun autre champ d'intérêt. Il n'écoute plus la télé. Il dit ne pas être allé au restaurant depuis 25 ans.

Sa journée commence à 5 h le matin et se termine à 19 h le soir.

Avant, je finissais à 22 h, mais je ne suis plus capable, je n'ai plus la santé , dit-il.

Gilles Kègle aide les plus démunis à Québec depuis près de 40 ans. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Guéri d'un cancer qui lui a coûté la moitié de la langue, il s'exprime avec plus de difficulté. Il ne veut plus faire d'entrevues à la caméra, mais il accepte d'être accompagné pendant la dernière ligne droite de sa ronde matinale dans les rues du quartier Saint-Roch.

Nous entrons chez Benoît*, une personne à mobilité réduite souffrant de diabète.

M. Kègle prend des nouvelles de son état de santé. Il lui demande s'il a besoin d'aller faire des commissions, comment il se sent. Il va bien. Nous partons. M. Kègle dit au revoir à Benoît et à sa chatte Josie.

Gilles Kègle promène le chien de Jeanne. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Quand les gens sont hospitalisés et que leurs animaux sont seuls, souvent les hôpitaux nous appellent pour qu'on aille s'en occuper , dit-il.

Prochaine visite : Jeanne*, une dame âgée alitée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Gilles s'inquiète de son état. Les précédentes visites n'ont pas été encourageantes. L'état de santé de la dame se détériore.

À notre arrivée au HLM où elle demeure, Jeanne n'est pas là. Probablement sortie pour une visite médicale, me souffle Gilles. En son absence, il promène le chien de la dame.

En quittant le HLM , Gilles Kègle salue Tommy*, un homme à la mine basse.

Il prend de ses nouvelles. On comprend qu'elles sont mauvaises.

Souvent, les gens auxquels Gilles Kègle rend visite sont seuls et ne voient que peu d'autres personnes que lui. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Gilles dépoussière le manteau de l'homme et l'invite à venir le rencontrer la semaine suivante pour régler un problème.

Tommy se tourne vers moi.

Un ange sur terre, cet homme-là , me dit-il, avant de s'engouffrer dans le bâtiment.

Travail continu

La fondation Gilles Kègle aide 400 patients dans la région de Québec. Une charge de travail colossale abattue grâce à l'aide de plusieurs bénévoles et de quelques salariés, dont deux travailleurs de la santé.

La Maison Gilles-Kègle est située rue du Pont, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Les services qu'offre la fondation sont variés : soins médicaux intermédiaires, prise de médicaments supervisée, vérification de la tension artérielle, injection d'insuline.

« J'ai des bénévoles qui font de la coupe de cheveux, de l'entretien ménager. Y'a rien qu'on ne peut pas faire. » — Une citation de Gilles Kègle

Parfois, les visites sont tragiques. Au fil des années M. Kègle et son équipe ont trouvé plus de 250 personnes mortes dans leur logement. Des personnes décédées dans la solitude. Des victimes de suicides. Des gens oubliés, souvent malades ou qui ont coupé les ponts avec leurs proches.

Comment fait-il pour garder le moral?

La passion, répond-il, la passion d'aider les plus démunis. Mon travail, c'est de soulager la misère par tous les moyens possibles.

Dégradation

Près de 40 ans ans après avoir commencé à lutter contre la misère sociale, Gilles Kègle affirme que jamais elle n'a été aussi présente.

J'ai jamais vu autant de gens misérables. Et plus ça va, pire c'est, déplore-t-il. Des gens avec des problèmes de santé mentale, on en voit de plus en plus.

L'inflation et la pandémie ont fait mal. De nombreuses personnes que la fondation visite n'arrivent plus à joindre les deux bouts.

Gilles Kègle rend visite à une vingtaine de patients par jour. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Mais le problème ne date pas d'hier. Gilles Kègle montre du doigt la désinstitutionnalisation amorcée dans les dernières décennies, alors que la majorité des hôpitaux psychiatriques ont été vidés de leurs patients. Plusieurs d'entre eux ont tout simplement été abandonnés une fois dehors, selon lui.

Les gens sont rendus seuls à domicile avec des problèmes psychiatriques , constate-t-il.

Tout quitter?

M. Kègle a une relève assurée. Sa fondation est bien en selle avec des salariés, des bénévoles. On a deux comptables, un président , évoque-t-il.

Alors, pourquoi ne passe-t-il pas le flambeau?

Il y a pensé. Pendant un temps, il a même songé à faire ses valises et à disparaître. Il sait qu'il ne sera pas toujours là. Ses bénévoles aussi le savent.

Diane Rheault et M. Kègle passent en revue l'horaire de la journée. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

C'est sûr qu'on y pense tous les jours , lance Diane Rheault, une secrétaire qui travaille à la fondation depuis 20 ans. Les gens de l'extérieur ont besoin d'un homme comme lui.

Ça, il le sait.

« J'en ai peut-être pour 20 ans à vivre. Alors je vais mourir debout, en travaillant. » — Une citation de Gilles Kègle

Que ferait-il si la pauvreté disparaissait demain? Il rit. Je ne me suis jamais posé la question, répond-il. Parce que ça va toujours en augmentant.

* Les noms des personnes rencontrées pour ce reportage ont été modifiés afin de préserver leur anonymat.