Prix de poésie Radio-Canada 2022 : voici les 20 poètes en lice

La liste préliminaire du Prix de poésie Radio-Canada

Un processus d'évaluation rigoureux

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs sélectionne les meilleures œuvres, et dans un second temps, les œuvres retenues sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par Laurie Bédard, autrice de Ronde de nuit et Les univers parallèles, au Quartanier; Simon Brown, poète, traducteur et artiste, qui a présenté ses textes dans plusieurs contextes : œuvres multimédias, performances, livres d’artiste, recueils et revues; Shawn Cotton, auteur de recueils de poèmes, musicien, éditeur d’une collection à l’enseigne de L’Oie de Cravan et pilote de la revue de poésie Tantôt; et Mégane Desrosiers, responsable des communications et membre du comité de rédaction de la revue Lettres québécoises, qui a aussi été finaliste au Prix de poésie Radio-Canada en 2020.

Le jury du prix est, quant à lui, composé cette année de la poète et traductrice Rose Després, de la poète innue Marie-Andrée Gill et du professeur de littérature au Collège Montmorency et poète Hector Ruiz.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 17 novembre, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 24 novembre. La liste préliminaire des auteurs et autrices de langue anglaise (CBC Poetry Prize) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles ou récits inédits soumis au concours.