Trois causes expliquent la mort d’un employé chez Lafarge à Gatineau, selon un rapport

L’utilisation d’une clé trop grande pour visser un raccord, l'absence de mesure de contrôle de l'énergie gravitationnelle de la machine et le manque de supervision de la part de l’employeur, ce sont les trois causes qui ont conduit à la mort d’un employé sur le site de la carrière Lafarge à Gatineau, en avril 2021.

Dans un rapport d'enquête dévoilé jeudi, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en dit plus sur l'accident qui a coût la vie à un employé d'une trentaine d'années.

Pour rappel, l'homme a été mortellement atteint par les bras de levage d'une chargeuse sur roues sur le site de la carrière Lafarge, sur le chemin Klock, à Gatineau.

Pour faire la lumière sur ce drame, la CNESST avait ouvert une enquête afin de comprendre les causes de l’accident, et également de proposer des moyens de prévention pour éviter qu'une telle chose se reproduise.

Les causes de l'accident : Lors du remplacement d'un boyau hydraulique d'une chargeuse sur roues, l'utilisation d'une clé trop grande pour visser le raccord fait en sorte que le travailleur défait le raccord situé au-dessus pour créer un dégagement. Cela entraîne l'écoulement de l'huile hydraulique et le bras de levage descend subitement sur lui.

Le travail est exécuté dans la zone de danger alors qu'aucune méthode de contrôle de l'énergie gravitationnelle n'est appliquée au bras de levage.

Le remplacement d'un boyau hydraulique est effectué sans supervision de la part de l'employeur. Source : Rapport d'enquête de la CNESST

Des solutions existent, selon la CNESST

Pour éviter qu'un tel accident se reproduise, la CNESST rappelle que des solutions existent, comme de toujours prévoir et appliquer une méthode de contrôle des énergies lors d'interventions dans les zones dangereuses d'une machine , et d'informer adéquatement les travailleurs sur les risques liés au travail qui leur est confié et de leur offrir la formation et la supervision appropriée.

La CNESST indique qu'elle transmettra les résultats de son enquête aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin qu'ils informent leurs membres pouvant être concernés par l'enquête et ses conclusions.

Afin de sensibiliser les futurs travailleurs, le rapport d'enquête sera également diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d'études Mécanique d'engins de chantier (5331) et Mécanique de véhicules lourds routiers (5330), ajoute la CNESST .

Avec les informations de Rebecca Kwan