Disparition de Marcel Maltais : la SQ recherche activement sa camionnette

L'homme de 80 ans, originaire de Saint-Raymond, a été vu pour la dernière fois à Hébertville alors qu’il partait à la chasse.

Après avoir cherché l'homme à l'aide de ressources terrestres et aériennes, les policiers croient que M. Maltais pourrait se trouver à l'extérieur de la réserve faunique où se concentraient les recherches jusqu'à présent.

Marcel Maltais est originaire de Saint-Raymond, dans Portneuf. Photo : Avec l'autorisation de la Sûreté du Québec

La SQ est donc à la recherche d'une camionnette Chevrolet S-10 2002 de couleur bleu foncé, avec un couvert rigide sur la boîte arrière immatriculée 056 RBY. La camionnette serait attachée à une remorque en acier immatriculée RH73 72B avec un VTT Polaris Sportman immatriculé V87 53R.

L’octogénaire originaire de Saint-Raymond dans Portneuf n’a pas été revu depuis le 6 octobre alors qu'il quittait Hébertville pour rentrer chez lui dans Portneuf. La police espère le retrouver vivant puisqu'il avait beaucoup de nourriture avec lui.

La famille toujours confiante

La famille de Marcel Maltais a toujours espoir de le retrouver en vie, même si le temps file. On souhaite qu'il soit pris et qu'il est entré dans un chalet et qu'il nous attende et qu'il nous fasse une surprise. Il y a une mini chance que ça arrive , espère son fils Alain Maltais.

« Aussitôt qu'on trouve le camion, on va trouver le bonhomme. Ça prend un point de départ. » — Une citation de Alain Maltais

Selon la SQ, une trentaine de policiers, de même qu'un hélicoptère des Forces armées canadiennes, sont toujours déployés sur le terrain. Des hélicoptères de la SQ sont disponibles en cas de besoin.

Il ne peut pas aller n'importe où, il y a une logique. Ça ne sert à rien de monter des montagnes, il ne peut pas, logiquement, monter là avec son camion.« Si on trouve le camion, les policiers vont s'arranger pour l'ouvrir et prendre quelque chose qui appartient à mon père et faire sentir ça au maître-chien , ajoute Alain Maltais.

Le sentiment qu'on a, c'est complètement atroce. On a le mal de ventre, témoigne-t-il. On doit fermer la porte .

Tous les hôpitaux ont été avisés advenant la venue de Marcel Maltais, ajoute son fils, qui est d'avis que les policiers font tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver l'octogénaire. La famille s'est d'ailleurs déplacée dans la réserve faunique mercredi pour participer aux recherches.

Des gens ont envoyé de l'information qui pouvait aider, malheureusement, ça n'a pas abouti , ajoute-t-il, disant que tout signalement est analysé par les enquêteurs.

Tous les scénarios sur la table

C'est un dossier qui est inquiétant parce que l'homme manque à l'appel depuis le 6 octobre dernier, indique le porte-parole de la Sûreté du Québec , Hughes Beaulieu.

Les recherches terrain ont été infructueuses, de sorte que la SQ demande maintenant l'aide du public pour retrouver le véhicule, qui pourrait se trouver à l'extérieur du périmètre de recherche. Tout est possible , ajoute le policier.

La SQ prendra une décision jeudi soir à savoir si elle change sa stratégie de recherche.