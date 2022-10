Les fortes pluies n’auront pas raison de la saison à venir à la station Gallix

Après des analyses, la station de ski Gallix assure que le nouveau ponceau est stable et en mesure de faire face à d'importants débits d'eau. L'expertise visait à évaluer les dégâts causés par les fortes pluies des derniers jours, qui avaient déplacé une partie du ponceau situé près du nouveau remonte-pente.

L'entrepreneur chargé des travaux et deux ingénieurs ont inspecté les lieux et assurent que toutes les autres parties du ponceau sont solides et conformes.

Des travaux seront nécessaires afin que ce problème ne se reproduise plus.

Le nouveau remonte-pente sera prêt à temps

L'an dernier, de fortes pluies d'automne avaient abîmé sérieusement le remonte-pente.

En 2021, le remonte-pente s'était affaissé en raison de fortes pluies. (archives) Photo : Gracieuseté de François Bergeron Dignard

Les travaux du nouveau remonte-pente doivent se terminer à la mi-novembre.

L'administration assure que la saison de ski 2022-2023 n'est pas compromise par la situation.