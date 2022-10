Sécheresse : BC Hydro réduit la production d’électricité à sa centrale du lac Alouette

Alors que la saison des pluies devrait déjà avoir commencé à remplir le lac Alouette, la Colombie-Britannique vit un automne hors du commun et une sécheresse qui se prolonge bien au-delà de la normale. Le niveau du lac est tel que la compagnie de production et de distribution d'électricité, BC Hydro, a réduit la production de sa centrale avoisinante afin de maintenir assez d'eau dans les rivières pour assurer la survie des poissons.

La rive du lac Alouette, dans le parc provincial Golden Ears, s'allonge sur une dizaine de mètres de plus qu'à la normale. Les bouées délimitant les zones de natation sont à sec et les nageurs doivent parcourir le lit asséché du lac sur plusieurs mètres pour se mouiller les orteils.

Le lac Alouette est une destination estivale prisée pour les vacanciers et pour les navigateurs de plaisance, situé à environ une heure de voiture à l'est de Vancouver.

Ce lac est également un réservoir de BC Hydro et l'eau qui s'y trouve sert à la production d'électricité et à la protection des populations de saumons dans la rivière Alouette.

Zafar Adeel, directeur général du Pacific Water Research Centre et enseignant à l'Université Simon Fraser (SFU), dit qu'il est peu probable que la sécheresse qui sévit dans la majorité de la province entraîne une pénurie d'électricité à court terme.

Le lac Alouette dans le parc provincial Golden Ears en 2017. Photo : Noémie Moukanda

Il ajoute toutefois qu'elle laisse entrevoir un avenir où les pénuries d'eau sur la côte ouest de la Colombie-Britannique pourraient menacer la production d'électricité et les habitats des animaux sauvages en plus de rendre des zones jusqu'ici résistantes plus sensibles aux crues éclair.

Cette limitation de la disponibilité de l'eau est inquiétante à plusieurs niveaux : son impact sur notre capacité à générer de l'hydroélectricité, son impact sur les espèces de poissons, son impact sur les oiseaux et autres animaux qui dépendent de certains niveaux d'eau [pour survivre] , souligne Zafar Adeel.

Le directeur a fait cette déclaration debout sur une portion du lit asséché du lac Alouette où il y aurait normalement de l'eau jusqu'à la ceinture.

À long terme, il faut aussi s'inquiéter pour la sécurité énergétique menacée par ces sécheresses résultant du changement climatique », explique Zafar Adeel. « Nous prévoyons davantage d'étés chauds et secs et plus de longues périodes de sécheresse. Ce n'est pas juste ce que nous vivons en ce moment, mais ce qui s'en vient.

BC Hydro a réduit la production d'électricité à sa centrale alimentée par le barrage du lac Alouette (18 octobre 2022). Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les poissons en priorité

Dans une déclaration écrite, BC Hydro explique que l'eau du réservoir Alouette est réacheminée dans les bassins versants Stave et Ruskin afin de mieux y gérer le niveau de l'eau pour la nature et pour la génération d'électricité, ainsi que dans la rivière Alouette pour y maintenir l'habitat des poissons.

BC Hydro ajoute que la production d'électricité a également été réduite dans ces deux bassins versants afin d'assurer la viabilité des poissons en aval du barrage Rukin.

Selon nos modélisations, nous prévoyons de pouvoir maintenir le niveau nécessaire pour la survie des poissons dans la rivière Alouette , souligne d'autre part BC Hydro.

De possibles crues éclair

John Richardson, expert de l'équilibre des écosystèmes à SFU , note que le sol dans la province, particulièrement celui des zones montagneuses comme celle du lac Alouette, est très mince et a une capacité limitée de rétention d'eau en raison de la période glaciaire d'il y a 15 000 ans. Comme le manteau neigeux de l'hiver dernier est complètement fondu, tout ce qui alimente les lacs est le peu d'eau qui sort du sol.

Zafar Adeel ajoute que la Colombie-Britannique pourrait bientôt rapidement passer de la sécheresse aux inondations, car les conditions météorologiques ont entraîné l'imperméabilisation de la couche d'argile à la surface du sol et que sa capacité d'absorption est donc limitée.

Espérons que nous n'aurons pas de fortes pluies [au début]. Si c'est le cas, des crues éclair sont possibles tout comme d'autres types d'inondations et nous devons nous y préparer , ajoute Zafar Adeel.

Environnement Canada prévoit de la pluie sur le Grand Vancouver, l'île de Vancouver et la côte Sunshine vendredi, mais les experts signalent qu'il faudra des centaines de millimètres de pluie avant que les régions touchées par la sécheresse s'en remettent.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub