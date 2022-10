Course à la mairie d’Ottawa : des appuis francophones pour Catherine McKenney

Des militants et résidents francophones d’Ottawa apportent leur soutien à la candidature de Catherine McKenney à la mairie.

Dans une lettre endossée par 22 signataires et datée du 19 octobre, ces derniers expliquent que pour faire avancer les services aux francophones, il faut un engagement concret envers l’amélioration et le développement des services aux résidents .

Les compressions proposées par certains candidats sont inquiétantes puisqu’elles risquent d’affecter les services offerts aux francophones, y compris les services en français à la ville , écrivent-ils.

Une mention qui vise notamment un des autres favoris dans la course à la succession de Jim Watson, Mark Sutcliffe, qui veut supprimer 200 emplois municipaux et se soumettre à une révision, ligne par ligne, afin de trouver des économies dans les domaines non essentiels.

Pour eux, le choix se porte donc vers Catherine McKenney.

Les signataires estiment que la vitalité de la francophonie occupe une place centrale dans la plateforme de Catherine [McKenney] où on y constate son engagement envers l’amélioration de l’offre des services municipaux et des services récréatifs en français .

« Catherine [McKenney] met de l’avant des propositions tangibles pour améliorer les services municipaux afin qu’ils répondent aux besoins des francophones. » — Une citation de Extrait de la lettre de leaders et résidents francophones qui appuient Catherine McKenney

Parmi les signataires, on retrouve Patrick Ladouceur, ancien membre du Comité consultatif sur les services en français de la Ville d’Ottawa de 2014 à 2022, mais aussi l’ancienne directrice générale de l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa), Ajà Besler, l’ancienne membre du comité consultatif provincial sur les affaires francophones de l’Ontario de 2012 à 2022, Simone Thibault, le vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada, Alex Silas, ainsi que plusieurs acteurs de la communauté francophone, bénévoles dans des associations communautaires et résidents d’Ottawa.

Les francophones divisés

Ils ajoutent que par le passé, Catherine [McKenney] a fait sa marque en tant qu’allié en étant une des seules personnes au conseil municipal à soutenir la lutte pour qu’Ottawa devienne une ville officiellement bilingue .

De plus, la communauté franco-ontarienne a toujours pu compter sur son appui , disent-ils, rappelant la présence de Catherine McKenney, en 2018, lors des manifestations en réponse aux compressions du gouvernement ontarien de Doug Ford qui touchaient les francophones.”

À l’hôtel de ville, Catherine [McKenney] a soutenu d’autres enjeux qui importent et affectent directement la vie des francophones d’Ottawa tels que le transport en commun, la transparence financière et l’investissement dans des services sociaux et récréatifs.

À l’aube du scrutin, le 24 octobre, la communauté francophone de la capitale fédérale semble divisée. Il y a quelques semaines, un autre groupe de militants avaient apporté leur soutien à la campagne de Mark Sutcliffe à la mairie d’Ottawa.