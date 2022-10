Plus de policiers porteront des caméras d’intervention à Saskatoon en 2023

Depuis le mois d'avril, 40 agents de police à Saskatoon sont équipés de caméras corporelles dans le cadre d’un projet pilote qui a coûté 198 000 $.

Le Service de police de la Ville des Ponts souhaite que 40 policiers de plus portent ces caméras. Il en coûtera 192 000 $ de plus pour couvrir les frais d’équipement et les coûts de réglementation.

Ces caméras d’intervention servent à documenter les activités policières et à recueillir des déclarations audios et vidéos des témoins et des victimes.

Le rapport du Service de police de Saskatoon indique que 98 % des membres de la communauté qui ont répondu à un sondage se disent en faveur de l’utilisation des caméras corporelles par les policiers.

Selon ce sondage, 88 % des répondants pensent que l’utilisation des caméras corporelles augmentera la confiance du public.

Le rapport du Service de police estime aussi à 113,7 millions de dollars les dépenses prévues pour le fonctionnement de la police en 2023.