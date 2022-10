Plusieurs primeurs au 28e festival de films Cinemania

Après deux festivals organisés en temps de pandémie, Cinemania abandonne les projections en ligne pour revenir à une formule exclusivement en salle.

C’est le film Tempête, du cinéaste québécois Christian Duguay, qui viendra clôturer Cinemania cette année, deux mois avant de prendre l’affiche. Mettant en vedette les actrices françaises Pio Marmaï, Mélanie Laurent et Carole Bouquet, ce long métrage est adapté du roman jeunesse Tempête au haras. Il raconte l’histoire de Zoé, une jeune fille qui rêve de devenir jockey et de chevaucher une jeune pouliche appelée Tempête.

Tempête sera présenté au Cinéma Impérial, l’un des quatre lieux de projection avec le Cinéma du Musée, le Cinéma du Parc ainsi que la Cinémathèque québécoise.

C’est aussi à cet endroit que le public pourra découvrir, en ouverture du festival, le long métrage Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, une adaptation du roman du même titre de Romain Gary, avant sa sortie en salle le 9 novembre.

Plusieurs personnalités invitées

Plusieurs des films seront présentés à Cinemania en présence de leur réalisatrice ou réalisateur, ou de membres de leur distribution. Une vingtaine de personnes vont ainsi traverser l’Atlantique pour venir présenter leur œuvre.

C’est notamment le cas du réalisateur de Close, lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes, ex æquo avec Stars at Noon – la plus prestigieuse récompense après la Palme d’or. Lukas Dhont, jeune talent en pleine ascension dans le monde du cinéma, sera sur place pour présenter son long métrage, qui s'attaque avec sensibilité aux questions d'identité et au poids de la masculinité.

Le comédien Denis Ménochet accompagnera pour sa part les films As bestas, Peter Von Kant et Les survivants, dans lesquels il joue, et Frère et sœur et Tromperie seront projetés en présence de leur réalisateur, Arnaud Desplechin.

Notons également que le long métrage L’origine du mal, dont la trame sonore porte la griffe du musicien québécois Pierre Lapointe, sera projeté en présence du réalisateur français Sébastien Marnier, ainsi que Plus que jamais, le dernier film que l’acteur Gaspard Ulliel a tourné avant de trouver la mort, à 37 ans.

Autre invité international : Cédric Klapisch. En plus de donner une classe de maître le 12 novembre, le cinéaste français, à qui l’on doit L’auberge espagnole et plus récemment le succès En corps, coprésidera le jury de la compétition Visages de la Francophonie avec l’actrice québécoise Pascale Bussières

Des compétitions et des primeurs

Plusieurs films ayant parcouru les grands festivals de la planète seront projetés pour une première fois à Montréal à l’occasion de Cinemania.

C’est le cas de Les amandiers, de Valéria Bruni-Tedeschi, qui a été présenté en sélection officielle à Cannes, du Lycéen, qui met en vedette Paul Kircher et Juliette Binoche, et de Retour à Séoul, du réalisateur franco-cambodgien Davy Chou, mais aussi du film d’animation Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?. Ce dernier est basé sur l’œuvre de l’auteur René Goscinny et du dessinateur Jean-Jacques Sempé décédé cet été.

L’événement met aussi en compétition des œuvres d’ici : 11 films produits en partie ou en totalité dans la Belle Province seront projetés à Cinemania dans la compétition Films du Québec.

On y trouve notamment Au grand jour, un film retraçant un douloureux non-dit familial signé Emmanuel Tardif. Marianne Farley, dont le court-métrage Marguerite a été finaliste aux Oscars en 2019, proposera son premier long métrage, Au nord d’Albany, une œuvre entre thriller et road movie mettant en vedette Céline Bonier et Zeneb Blanchet.

La switch, un film réalisé par Michel Kandisky mettant de l’avant les communautés francophones du nord de l’Ontario, sera également de la partie, ainsi que le très attendu Tu te souviendras de moi, d’Éric Tessier, avec Rémy Girard, France Castel, Julie Le Breton et Karelle Tremblay.

Une série de documentaires croiseront aussi le fer à Cinemania pour le Prix du meilleur documentaire Planète +, comme Atlantic bar, de Fanny Molins, Éclaireuses, de Lydie Wisshaupt-Claudel, et La combattante, de Camille Ponsin.

L’ensemble de la programmation est offerte sur le site de Cinemania  (Nouvelle fenêtre) .