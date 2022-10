L’enjeu délicat des impôts fonciers dans la campagne électorale municipale

Mais maintenant, l'inflation aggrave la situation financière des municipalités, et incite certaines à réclamer de grands changements.

La plupart des gens disent que cela devient inabordable , affirme Chuck Durrant, l'un des quatre candidats en lice pour devenir le prochain maire de Temiskaming Shores.

Ils ont peur d'apporter des améliorations à leurs maisons ou à leurs entreprises, simplement parce que lorsqu'ils le font, cela augmente leur facture d’impôts , précise-t-il.

Un candidat à la mairie de Temiskaming Shores dit qu'environ la moitié des électeurs veulent parler des impôts et environ la moitié veulent parler de l'état des routes. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

L'homme d'affaires local dit que sa solution est d'attirer plus d'industries à Temiskaming Shores et d'essayer de travailler avec des promoteurs pour construire de nouveaux logements.

Cette deuxième mesure permettrait de répondre au nombre croissant de personnes intéressées à déménager dans les petites villes ontariennes ces dernières années.

Bruce Newton, qui cherche à se faire réélire comme conseiller municipal à Kapuskasing, voit la crise financière comme plus urgente.

Nous pouvons faire deux ou trois rues, mais nous devrions en faire quatre ou cinq , demande-t-il.

Le candidat au conseil municipal de Kapuskasing, Bruce Newton, craint qu'une hausse de l'impôt foncier ne force les personnes âgées à quitter leur maison. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

M. Newton, l'un des 11 candidats en lice pour six sièges au conseil, dit que lui et ses collègues ont travaillé dur pour limiter les hausses d'impôts à 3 % ces dernières années, alors qu'elles pourraient facilement être deux fois plus élevées.

Mais il s'inquiète qu’avec l'augmentation du coût de l'épicerie, de l'essence et de tout le reste, même une petite augmentation des impôts pourrait forcer des personnes âgées à quitter leur maison.

Et il n'y a pas d'autre endroit où vivre pour les personnes âgées, à part leur maison, et c'est probablement l'endroit le moins cher pour eux , affirme le candidat, en soulignant que le coût des logements à Kapuskasing a augmenté de quelques centaines de dollars par mois cette année.

Peter Politis, un ancien maire de Cochrane qui est candidat pour récupérer son poste, s’élève contre les candidats qui promettent de geler les impôts.

Il dit que les coûts fixes comme les salaires des employés signifient qu'un gel des impôts est en fait une diminution des impôts, sans parler de l'arriéré de 69 millions de dollars de réparations d'infrastructures dans la petite ville.

Peter Politis se présente pour reconquérir le poste de maire de Cochrane, qu'il a perdu face à Denis Clément par cinq voix en 2018 (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Tant que vous pouvez leur assurer que l'argent n'est pas gaspillé , affirme M. Politis, qui est dans un duel revanche lors de cette élection contre le maire sortant Denis Clément, qui l'a évincé par cinq voix en 2018.

Peter Chirico a supervisé les dépenses municipales de North Bay pendant des années en tant que conseiller municipal et responsable du budget. Il est maintenant candidat à la mairie.

Il dit qu'il serait stupide de commencer à faire des promesses précises sur le taux d'imposition.

Nous devons examiner le budget et nous devons nous assurer que nous dépensons pour les bonnes choses au bon moment , dit-il.

Le candidat à la mairie de North Bay Peter Chirico dit que la ville a besoin d'un plan financier plus solide, mais qu'il serait stupide de commencer à promettre certains taux d'imposition pendant la campagne. Photo : Peter Chirico

Dans cette campagne, M. Chirico a dû aborder son rôle dans l'un des plus grands scandales de dépenses de North Bay ces dernières années.

Il a supervisé les rénovations du Memorial Gardens en 2013, qui ont dépassé de 4 millions de dollars le budget prévu, et il a perdu son emploi.

Est-ce que je suis d'accord avec ce qui s'est passé à ce moment-là? Non , affirme M. Chirico.

Il y a eu des erreurs partout sur ce projet. C'était un projet qui était condamné au départ. Mais je n'ai pas signé de chèque et je demande aux électeurs d'en tenir compte également.

Les rénovations à l'aréna Memorial Gardens de North Bay ont dépassé le budget de 4 millions de dollars. Photo : CBC/Erik White

M. Chirico est l'un des nombreux candidats à cette élection municipale à faire valoir ses liens avec les niveaux supérieurs du gouvernement et ses prouesses de lobbying.

Enid Slack, directrice de l'Institut sur les finances et la gouvernance municipales de l'Université de Toronto, affirme que c'est un signe de la dépendance des villes envers le financement provincial et fédéral.

Elle dit que les municipalités sont confrontées à quatre années difficiles sur le plan financier, alors que l'inflation rend la gestion de la ville plus coûteuse tout en resserrant le budget des citoyens auprès desquels elles perçoivent l'impôt foncier.

L'impôt foncier est un impôt difficile à prélever. Parce que c'est un impôt très visible , déclare Mme Slack, en soulignant que relativement peu de gens savent combien ils paient chaque année en impôt sur le revenu ou sur les ventes.

Elle dit que les municipalités sont obligées de reporter des projets d'infrastructure, de rechercher des moyens créatifs d'économiser de l'argent tout en fournissant des services essentiels et d'essayer d'augmenter de manière acceptable les impôts fonciers et les frais d'utilisation.

Mais tout cela ne suffira peut-être pas. Nous aurons peut-être besoin que les gouvernements provincial et fédéral interviennent et nous aident , ajoute Mme Slack.

Elle estime qu'il est peut-être également temps d'avoir une conversation plus large sur la redistribution vers les villes d'une partie de l'argent des contribuables qui est prélévé par la province et le fédéral.

Avec les informations d'Erik White de CBC