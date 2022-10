Tuerie de Portapique : la commission a perdu la confiance du public, selon un expert

Ed Ratushny, professeur émérite de droit à l’Université d’Ottawa, déplore une structure inhabituelle qui a accordé la priorité aux entrevues à huis clos et aux questions limitées posées aux témoins clés dans le but de tenir compte des traumatismes.

La Commission indépendante sur les pertes massives, qui a dirigé l’enquête fédérale-provinciale sur la fusillade d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse, a terminé sept mois d’audiences publiques en septembre.

Ed Ratushny, professeur émérite de droit à l’Université d’Ottawa. Photo : CBC

En raison de ses tentatives uniques de faire ce qu’elle a fait, sans vraiment fournir une très bonne raison pour laquelle elle l’a fait, je pense que cela pourrait établir un précédent sur la façon de ne pas diriger une commission , a commenté Ed Ratushny.

« C’est un pas en arrière en matière de choses que les enquêtes publiques apportent à la société. » — Une citation de Ed Ratushny, professeur émérite de droit à l’Université d’Ottawa

La commission devrait coûter environ 47 millions $ en fonds provinciaux et fédéraux d’ici la publication du rapport final en mars 2023.

Réduire les traumatismes

Sur son site Web, la commission affirme que l’objectif d’une approche tenant compte des traumatismes est de réduire au minimum les risques de blessures et de traumatismes répétés, et d’améliorer la sécurité, le contrôle et la résilience .

Cette approche signifie que la commission ne désigne pas le tireur par son nom, par exemple.

Des membres de la Commission indépendante sur les pertes massives réunis à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Ed Ratushny s’est opposé à l’interprétation de la commission sur les traumatismes. Il a fait remarquer que les décrets énonçant les modalités de l’enquête précisent qu’ils devaient tenir compte des traumatismes et être attentifs aux besoins et aux répercussions des personnes les plus directement touchées et lésées .

Cela signifie que la commission devrait considérer que les familles des victimes pourraient avoir besoin d’aide tout au long du processus et que l’enquête devrait être douce avec elles.

Le 18 avril 2020, un homme armé a tué 13 personnes dans la petite collectivité de Portapique, en Nouvelle-Écosse, et a brûlé des maisons avant de prendre la fuite dans une réplique d’une voiture de police. Il a tué neuf autres personnes le lendemain, dont une femme enceinte et un agent de la GRC , avant d’être tué par la police à une station-service d’Enfield, en Nouvelle-Écosse.

Les audiences ont commencé en février après que les familles des victimes se soient battues pour un modèle d’enquête publique plus transparent plutôt qu’un examen. Le mandat de la commission comprenait non seulement un examen de ce qui s’est passé pendant le massacre, mais aussi de ses causes profondes et de ce qui pourrait être fait pour empêcher une telle tragédie de se répéter.

Ils sont juste partis du mauvais pied

La commission a mis des mois à réunir des documents, à mettre sur pied des comités consultatifs et à commencer à interroger des témoins à huis clos avant même que l’enquête ne commence.

Un retard qui, selon Ed Ratushny, était une grave erreur .

Ils sont juste partis du mauvais pied et ils ne sont jamais sur la bonne voie du tout , a-t-il analysé.

Les armes du tireur de la tuerie de Portapique saisies par la police. Photo : Gracieuseté : Commission indépendante sur les pertes massives

La commission a déclaré que les entrevues réalisées en coulisse étaient nécessaires pour établir une base de données probantes qui pourrait être complétée par des témoignages en direct pour combler les lacunes.

Soixante personnes ont témoigné lors des audiences publiques et plus de 230 ont été interviewées. Des milliers de documents ont été soumis par la GRC et divers ordres de gouvernement.

Ed Ratushny pense qu’il est clair que la commission a cherché des réponses, mais d’une façon qui n’a pas généré la confiance .

Ce comité indépendant doit avoir la confiance du public ou la commission a été gaspillée , a-t-il estimé.

Pas de contre-interrogatoire de la conjointe du tireur

L’expert a ajouté que nier le contre-interrogatoire de Lisa Banfield, la conjointe du tireur, semble surtout très inhabituel , car elle était peut-être le témoin le plus important.

Lisa Banfield, la conjointe du titeur de la tuerie de Portapique, a passé quatre entrevues avec la police après le massacre, une visite guidée vidéo de Portapique et cinq entrevues avec la commission. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Lisa Banfield a passé quatre entrevues avec la police après le massacre, une visite guidée vidéo de Portapique et cinq entrevues avec la commission. Elle a parlé à maintes reprises des années de violence physique et psychologique qu’elle a subies de la part du tireur.

Ed Ratushny a déclaré que les tribunaux ont de nombreux exemples de la façon de soutenir les victimes de violence pendant leur témoignage, mais qu’elles doivent témoigner et faire l’objet d’un contre-interrogatoire.

Il a estimé que les contre-interrogatoires sont cruciaux dans les situations où il y a des preuves contradictoires.

Avec chaque réponse, vous devez considérer : ’Eh bien, n’est-ce pas laisser de côté ceci? Qu’en est-il?’’ C’est le but du contre-interrogatoire, de faire en sorte que le témoin s’engage dans des aspects qui ne sont pas apparus dans son témoignage principal , a critiqué Ed Ratushny.

Ce n’est pas un tribunal, mais la commission fait exactement la même chose que les tribunaux… Elle essaie de trouver les faits , a-t-il remarqué.