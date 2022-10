Hausse des déclarations de violence familiale et conjugale

L’an dernier, les services de police ont dénombré 127 082 victimes de violence familiale, qu’elle soit commise par un conjoint, un parent, un enfant, un frère, une sœur ou un membre de la famille élargie.

Cela équivaut à un taux de 336 victimes pour 100 000 personnes.

Le Québec en tête

Entre 2009 et 2021, c’est au Québec (+23 %) et au Nouveau-Brunswick (+22 %) que la violence familiale a le plus augmenté, alors que les diminutions les plus importantes ont été enregistrées en Colombie-Britannique (-28 %) et à l'Île-du-Prince-Édouard (-16 %).

Statistique Canada estime que la hausse des affaires de violence familiale est probablement attribuable au fait que les gens passent plus de temps à la maison, souvent en s'isolant des autres, pendant la pandémie.

Violence conjugale

Parmi les dénonciations, la violence conjugale occupait encore une fois le haut du pavé. Les femmes représentent 80 % des victimes déclarées.

En 2021, 537 femmes par tranche de 100 000 personnes ont déclaré avoir été victimes de violence conjugale au pays. Ce taux augmente annuellement depuis 2014.

Sensibilisation

La hausse des dénonciations serait en partie attribuable aux efforts de sensibilisation.

Parce qu'on craignait pour les femmes au moment des premiers confinements, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation, d'information. Ça peut peut-être faire qu'un certain nombre de victimes aient reconnu qu'elles vivent de la violence conjugale. Ce n'est pas toujours évident quand il n'y a pas de violence physique , affirme la co-responsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Louise Riendeau.

Elle observe tout de même que la violence semble en hausse.

On a beaucoup plus de demandes d'aide. On a aussi vu que durant cette période, on a eu une augmentation des féminicides. Autour de 2018, 2019, on avait en moyenne une douzaine de femmes qui décédaient par année des suites de la violence conjugale. En 2020, ça a beaucoup augmenté , souligne Louise Riendeau.

Beaucoup plus de cas

Les cas de violence conjugale ou familiale déclarés ne pourraient représenter que la pointe de l’iceberg, selon Statistique Canada. Il arrive souvent que ces types d'incidents ne soient pas signalés aux autorités.

Par exemple, selon les résultats de l'Enquête sociale générale de 2019 sur la sécurité des Canadiens, une victime de violence conjugale autodéclarée sur cinq a indiqué que la violence qu'elle a subie a été signalée à la police , souligne l’organisme fédéral.

La réduction des contacts sociaux durant la pandémie peut aussi avoir eu une incidence sur la reconnaissance de la violence et sur le nombre de signalements aux autorités.