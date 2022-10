11 recueils de nouvelles qui font réfléchir

Si les livres font rêver et sortir du quotidien, ils permettent aussi de réfléchir et de se remettre en question. Urgence climatique, fin du monde, diversité, parentalité et autres enjeux sociaux; ces nombreux sujets sont abordés notamment par des recueils de nouvelles.

L’équipe de la Librairie Hannenorak, à Wendake, et celle de L’Exèdre, à Trois-Rivières, ont fouillé dans leurs lectures pour conseiller des recueils qui font réfléchir sur divers enjeux ou sujets d’actualité.

Voici leurs suggestions :

Aller aux fraises (Nouvelle fenêtre) et Donnacona (Nouvelle fenêtre) , d’Éric Plamondon

La page couverture du livre « Aller aux fraises », d’Éric Plamondon Photo : La Peuplade

Ce sont des nouvelles très intimes et touchantes sur le passage de l’adolescence au monde adulte. Éric Plamondon a une plume sincère, honnête et intime. C’est comme si on avait vécu ces histoires avec lui. – Eliane Ste-Marie et l’équipe de la librairie L’Exèdre

Ces deux recueils de trois nouvelles chacun sont respectivement parus en 2021 et en 2017 aux Éditions La Peuplade. Dans ces livres, l’auteur parle de l'adolescence, de l'importance de la figure du père, de la famille, de l’amitié, du travail et de la vie dans une petite ville du Québec dans les années 1990.

La page couverture de « Donnacona », d’Éric Plamondon Photo : Éditions la Peuplade

Amun (Nouvelle fenêtre) , sous la direction de Michel Jean

La page couverture d'« Amun », sous la direction de Michel Jean Photo : Éditions Stanke

Véritable incontournable des littératures autochtones, Amun vous fera découvrir (ou redécouvrir) des voix fortes et inspirantes d'auteurs et autrices autochtones du Québec. – Maggie Mercier de la Librairie Hannenorak

Amun signifie rassemblement en langue innue. Ce recueil, publié en septembre 2016 aux Éditions Stanké, regroupe des textes de Joséphine Bacon, de Natasha Kanapé Fontaine, de Naomi Fontaine, de Virginia Pésémapéo Bordeleau, de Melissa Mollen Dupuis, de Jean Sioui, d’Alyssa Jérôme, de Maya Cousineau-Mollen, de Louis-Karl Picard-Sioui et de Michel Jean. Leurs nouvelles parlent de l'histoire, des traditions et des réalités des Premières Nations au Canada.

Annie Muktuk (Nouvelle fenêtre) , de Norma Dunning (traduit par Daniel Grenier)

La page couverture d'« Annie Muktuk », de Norma Dunning Photo : Éditions Mémoire d’encrier

Un recueil de nouvelles vives et drôles qui ne manque pas de toucher des sujets délicats et importants. – Maggie Mercier de la Librairie Hannenorak

Paru en français en mars 2021 aux éditions Mémoire d’encrier, ce recueil de 16 nouvelles a été publié en anglais en 2017. Norma Dunning, autrice inuk d’Edmonton, a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général en 2021 dans la catégorie fiction de langue anglaise pour son recueil de nouvelles Taina: The Unseen Ones. Elle a écrit Annie Muktuk pour porter à l’attention du public les stéréotypes sexuels dont les femmes autochtones sont victimes.

Bienvenue, Alyson (Nouvelle fenêtre) , de J.D. Kurtness

La page couverture de « Bienvenue, Alyson », de J.D. Kurtness Photo : Éditions Hannenorak

Un gros coup de cœur! Il s'agit d'une minuscule nouvelle à saveur dystopique, impliquant quelques champignons magiques et exposant les besoins cachés de l'humain. Un livre absolument étrange, à lire et à relire – Maggie Mercier de la Librairie Hannenorak

Ce recueil, paru en mai 2022 aux Éditions Hannenorak, parle de la fin du monde qui s’amorce lorsqu’une femme de 54 ans disparaît à Alma. L’autrice, née à Chicoutimi d’une mère québécoise et d’un père ilnu de Mashteuiatsh, a publié en 2017 son premier roman, De vengeance, puis Aquariums en 2019.

Difficult Women (Nouvelle fenêtre) , de Roxane Gay (traduction d’Olivia Tapiero)

La page couverture de « Difficult Women », de Roxane Gay Photo : Éditions Mémoire d’encrier

Ce sont des portraits très forts de personnages féminins hauts en couleur qui subissent toutes les sortes de violences faites aux femmes qu’on peut trouver dans la société : la cruauté, le sexisme, l’exclusion, la violence physique, les abus. – Eliane Ste-Marie et l’équipe de la librairie L’Exèdre

Publié en français aux éditions Mémoire d’encrier en 2022, ce livre est paru en anglais en 2017. La vingtaine de nouvelles qu’on y trouve, décrites comme lucides, fortes et crues, parlent des violences faites aux femmes. Roxane Gay est une autrice et professeure américaine, et a aussi publié Bad Feminist en 2014.

Indice des feux (Nouvelle fenêtre) , d’Antoine Desjardins

La page couverture d'« Indice des feux », d’Antoine Desjardins Photo : La Peuplade

Le sujet peut avoir l’air bien déprimant, mais chaque nouvelle amène un peu d'espoir et beaucoup de beauté. C’est quand même lumineux comme texte. – Eliane Ste-Marie et l’équipe de la librairie L’Exèdre

Publiées par La Peuplade en 2021, les sept nouvelles de ce recueil traitent de la crise écologique. Elles se déroulent au 21e siècle dans un monde soumis irrémédiablement aux changements climatiques, qui engendrent des catastrophes et une grande détresse. Il s’agit du premier livre d’Antoine Desjardins.

À écouter : Le morceau choisi d'Antoine Desjardins pour son livre Indice des feux

L'amour aux temps d'après (Nouvelle fenêtre) , sous la direction de Joshua Whitehead (Traduit par Sophie Voillot)

La page couverture de « L'amour aux temps d'après », sous la direction de Joshua Whitehead Photo : Éditions Alto

Une compilation de récits d'anticipation où règne l'amour dans toute sa splendeur queer. – Maggie Mercier de la Librairie Hannenorak

Le livre regroupe les textes de neuf autrices et auteurs des Premières Nations : Nathan Adler, Darcie Little Badger, Gabriel Castilloux Calderon, Adam Garnet Jones, Mari Kurisato, Kai Minosh Pyle, David Alexander Robertson, jaye simpson et Nazbah Tom. Il est paru en février 2022 aux Éditions Alto. Les nouvelles mettent en scène des personnages LGBTQ2S+ dans des univers imaginaires, où l’on trouve l’intelligence artificielle, le survivalisme, le colonialisme interplanétaire et bien plus.

Nouées (Nouvelle fenêtre) , de Catherine Voyer-Léger

La page couverture de « Nouées », de Catherine Voyer-Léger Photo : Québec Amérique

Cette collection est très intéressante. Dans ce recueil, Catherine Voyer-Léger traite de maternité et d’adoption, et de tout ce qui touche à l'attachement maternel. C’est très collé sur sa réalité, mais à un moment, on ne peut plus savoir ce qui est la vérité ou la fiction. – Eliane Ste-Marie et l’équipe de la librairie L’Exèdre

Paru en 2022, Nouées fait partie de la sélection des Rendez-vous du premier roman.

Ce livre fait partie de la collection III de Québec Amérique  (Nouvelle fenêtre) . Les autrices et auteurs y ont écrit trois récits ou nouvelles sur un moment marquant de leur vie, vraie ou imaginée. Simon Boulerice, Léa Clermont-Dion, Tristan Malavoy, Lorraine Pintal, Maxime Olivier Moutier, Catherine Mavrikakis et Marc Séguin ont publié des histoires dans cette collection.

Quatre histoires de famille (Nouvelle fenêtre) , de Bernard Émond

La page couverture de « Quatre histoires de famille », Bernard Émond Photo : Leméac

On le connaît plus pour son cinéma, mais c’est vraiment collé sur ce qu’on voit de lui à l’écran. Ce sont quatre histoires qui touchent la famille. Il y a des remises en question, des conflits non réglés, et la fin d’un monde pour des personnages. Bref, c’est tout ce qui fait une famille. – Eliane Ste-Marie et l’équipe de la librairie L’Exèdre

Celui qui est aussi le réalisateur de plusieurs films, dont La femme qui boit et La neuvaine, a publié ce recueil en 2022 aux éditions Leméac. Bernard Émond a également écrit le roman 20 h 17, rue Darling, qu’il a adapté au cinéma. Avec ces quatre histoires, on rencontre des personnages, hommes et femmes, qui reprennent contact avec leur passé, pour le meilleur et pour le pire.

Wapke (Nouvelle fenêtre) , sous la direction de Michel Jean

La page couverture de « Wapke », sous la direction de Michel Jean Photo : Stanké

Ce sont des nouvelles d’anticipation. Ce n’est pas de la science-fiction, mais ça parle de la manière dont le monde pourrait évoluer, et les Autochtones auront un grand rôle à jouer dans la transformation de notre monde et ce qu’il va se passer ensuite. – Eliane Ste-Marie et l’équipe de la librairie L’Exèdre

En langue atikamekw, wapke signifie demain . Ce recueil, paru en 2021 aux Éditions Stanké, réunit les textes d’autrices et auteurs autochtones : Joséphine Bacon (Innue), Katia Bacon (Innue), Marie-Andrée Gill (Innue), Elisapie Isaac (Inuk), Michel Jean (Innu), Alyssa Jérôme (Innue), Natasha Kanapé Fontaine (Innue), J.D. Kurtness (Innue), Janis Ottawa (Atikamekw), Virginia Pésémapéo Bordeleau (Crie), Isabelle Picard (Wendat), Louis-Karl Picard-Sioui (Wendat), Jean Sioui (Wendat) et Cyndy Wylde (Anicinape et Atikamekw). Ces personnalités ont imaginé une partie du monde et la manière dont il pourrait évoluer ou dégénérer.

Des livres audio qui font réfléchir : Le jeu de la musique, de Stéfanie Clermont, lu par Charlotte Aubin

Là où je me terre, de Caroline Dawson, lu par Kathy-Alexandra Retamal Villegas

Faire les sucres, de Fanny Britt, lu par Ines Talbi, Sébastien Delorme, Hélène Florent et Eloi ArchamBaudoin, Charlotte Aubin, Anna Beaupré Moulounda, Suzanne Champagne, Leila Donabelle Kaze, Sharon Ibgui, Ariel Ifergan, Michel Laperrière, Martin Laroche, Marie-France Marcotte, Alexandre Nachi, Sarah-Anne Parent, Mélanie Pilon, Philippe Racine et Catherine Richer

